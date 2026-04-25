Serie A'nın düşme hattında kritik mücadele!

İtalya Serie A'da 34. hafta mücadelesinde Hellas Verona, Lecce'yi konuk etti.



Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Hellas Verona, son 7 maçında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken; Lecce ise son 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Bu sonuçla birlikte Hellas Verona 19 puanla 19. sırada yer alırken, Lecce 29 puanla 17. sırada bulunuyor.



GELECEK MAÇ

Gelecek hafta Hellas Verona deplasmanda Juventus ile, Lecce ise deplasmanda Pisa ile karşı karşıya gelecek.



