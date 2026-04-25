Fenerbahçe Beko, Kevarrius Hayes için devrede!

Fenerbahçe Beko'ya pota altı transfer iddiası.



Fenerbahçe'nin radarına somut şekilde giren isim, Monaco forması giyen ve eski Zalgiris Kaunas oyuncusu Kevarrius Hayes oldu.



MONACO'DAKİ SORUNLAR

Geçtiğimiz yaz Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Hayes'in gelecek sezon için de kontratı bulunuyor. Ancak kulübün içinde bulunduğu durum ve henüz tamamen çözülemeyen finansal sıkıntılar nedeniyle, sözleşmesi devam eden oyuncuların bile gelecekleri için alternatif arayışına yöneldiği ifade ediliyor.



Bu isimler arasında, sezon sonunda Monaco'dan ayrılma ihtimalini değerlendiren Kevarrius Hayes de yer alıyor. Fenerbahçe'nin ise oyuncuyu yakından takip ettiği, özellikle atletik yapısı, pota koruyucu özellikleri ve dikey sıçrama kabiliyetiyle tam aranan profil olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Hayes'in, sarı-lacivertlilerin gelecek sezon planlamasında önemli adaylardan biri olduğu vurgulanıyor.



