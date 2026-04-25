25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
0-383'
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
3-1
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
2-1
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
0-242'
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
0-014'
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-2
25 Nisan
Benfica-Moreirense
2-177'
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-0
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
0-2
25 Nisan
M.City-Southampton
2-1
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
2-0
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-0
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
2-081'
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-1
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-2
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-0
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-4
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
1-2
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
3-1
25 Nisan
West Ham United-Everton
2-1
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-1
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
1-0
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-2
25 Nisan
Valencia-Girona
2-1
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
0-0

Fenerbahçe Beko, Kevarrius Hayes için devrede!

Fenerbahçe Beko'nun, Monaco forması giyen Kevarrius Hayes'in transfer durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

25 Nisan 2026 20:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Beko, Kevarrius Hayes için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko'ya pota altı transfer iddiası.

Sarı-lacivertlilerin, Monaco forması giyen Kevarrius Hayes'e yoğun ilgi gösterdiği BasketMercato tarafından iddia edildi.

Fenerbahçe'nin radarına somut şekilde giren isim, Monaco forması giyen ve eski Zalgiris Kaunas oyuncusu Kevarrius Hayes oldu.

MONACO'DAKİ SORUNLAR
Geçtiğimiz yaz Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Hayes'in gelecek sezon için de kontratı bulunuyor. Ancak kulübün içinde bulunduğu durum ve henüz tamamen çözülemeyen finansal sıkıntılar nedeniyle, sözleşmesi devam eden oyuncuların bile gelecekleri için alternatif arayışına yöneldiği ifade ediliyor.

Bu isimler arasında, sezon sonunda Monaco'dan ayrılma ihtimalini değerlendiren Kevarrius Hayes de yer alıyor. Fenerbahçe'nin ise oyuncuyu yakından takip ettiği, özellikle atletik yapısı, pota koruyucu özellikleri ve dikey sıçrama kabiliyetiyle tam aranan profil olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Hayes'in, sarı-lacivertlilerin gelecek sezon planlamasında önemli adaylardan biri olduğu vurgulanıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
15 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.