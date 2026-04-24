Necmettin Nursaçan evlendi mi? İşte evliliğin perde arkası!

Ünlü ilahiyatçının hayatındaki bu devasa değişikliği merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, iddialar doğru mu, Necmettin Nursaçan hoca gerçekten yeniden evlendi mi?

Kısa, net ve tüm iddialara son noktayı koyacak o cevap: Evet! İlerleyen yaşına ve geçtiğimiz aylarda yaşadığı o büyük ailevi kayba rağmen, 90 yaşındaki Necmettin Nursaçan yeniden evlenerek hayatını birleştirdi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre; tecrübeli ilahiyatçı, İstanbul'da aile arasında ve son derece sade bir törenle sessiz sedasız bir şekilde nikâh masasına oturdu. Medeni cesareti ve yaşama tutunma enerjisiyle dikkat çeken hocanın yeni eşinin kim olduğuyla ilgili detaylar aile mahremiyeti kapsamında şimdilik gizli tutulurken, bu sürpriz evlilik haberi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinin büyük bir kısmı ünlü hocaya tebrik ve mutluluk mesajları yağdırdı.

Necmettin Nursaçan'ın yeniden evlilik kararı almasının ardında yatan süreç ise oldukça duygusal ve sarsıcı bir hikâyeye dayanıyor.

Bildiğiniz üzere, ünlü ilahiyatçı 28 Aralık 2025 tarihinde hayatının en acı günlerinden birini yaşamıştı. Nursaçan'ın tam 67 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu, çocuklarının annesi olan hayat arkadaşı Pakize Nursaçan (86) yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etmişti.

Kayseri'deki cenaze töreninde eşinin cenaze namazını bizzat kıldıran Necmettin Nursaçan, "Ebediyete uğurladığımız kişi benim 67 yıllık hayat arkadaşımdı. Ben yurt içinde ve yurt dışında görevlerdeyken evladımızın hem annesi hem babası oldu." diyerek gözyaşlarına boğulmuş ve tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Eşinin vefatının ardından bir süre yalnız yaşayan ve derin bir yas tutan Nursaçan, İstanbul'da kıyılan bu yeni nikâhla birlikte hayatında yepyeni bir sayfa açmış oldu.