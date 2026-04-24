Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 12:41 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 12:41

Necmettin Nursaçan evlendi mi? İşte evliliğin perde arkası!

Kanal 7 ekranlarındaki dini sohbetleriyle milyonların kalbine taht kuran, Kayseri eski İl Müftüsü ve eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan usta ilahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın özel hayatından gelen o son dakika haberi sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla salladı! Geçtiğimiz aylarda 67 yıllık hayat arkadaşını kaybederek büyük bir acı yaşayan 90 yaşındaki ünlü hocanın yeniden dünyaevine girdiği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Necmettin Nursaçan evlendi mi? Necmettin Nursaçan'ın yeni eşi kim, yeniden evlendi mi?" sorguları magazin ve gündem sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hocanın sevenlerini ve takipçilerini şaşırtan o sessiz sedasız nikâhın ve sürpriz kararın tüm detayları...

Ünlü ilahiyatçının hayatındaki bu devasa değişikliği merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, iddialar doğru mu, Necmettin Nursaçan hoca gerçekten yeniden evlendi mi?
NECMETTİN NURSAÇAN YENİDEN EVLENDİ Mİ? (NİSAN 2026)
Kısa, net ve tüm iddialara son noktayı koyacak o cevap: Evet! İlerleyen yaşına ve geçtiğimiz aylarda yaşadığı o büyük ailevi kayba rağmen, 90 yaşındaki Necmettin Nursaçan yeniden evlenerek hayatını birleştirdi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre; tecrübeli ilahiyatçı, İstanbul'da aile arasında ve son derece sade bir törenle sessiz sedasız bir şekilde nikâh masasına oturdu. Medeni cesareti ve yaşama tutunma enerjisiyle dikkat çeken hocanın yeni eşinin kim olduğuyla ilgili detaylar aile mahremiyeti kapsamında şimdilik gizli tutulurken, bu sürpriz evlilik haberi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinin büyük bir kısmı ünlü hocaya tebrik ve mutluluk mesajları yağdırdı.

67 YILLIK EŞİ PAKİZE NURSAÇAN'I KAYBETMİŞTİ!
Necmettin Nursaçan'ın yeniden evlilik kararı almasının ardında yatan süreç ise oldukça duygusal ve sarsıcı bir hikâyeye dayanıyor.

Bildiğiniz üzere, ünlü ilahiyatçı 28 Aralık 2025 tarihinde hayatının en acı günlerinden birini yaşamıştı. Nursaçan'ın tam 67 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu, çocuklarının annesi olan hayat arkadaşı Pakize Nursaçan (86) yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etmişti.

Kayseri'deki cenaze töreninde eşinin cenaze namazını bizzat kıldıran Necmettin Nursaçan, "Ebediyete uğurladığımız kişi benim 67 yıllık hayat arkadaşımdı. Ben yurt içinde ve yurt dışında görevlerdeyken evladımızın hem annesi hem babası oldu." diyerek gözyaşlarına boğulmuş ve tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Eşinin vefatının ardından bir süre yalnız yaşayan ve derin bir yas tutan Nursaçan, İstanbul'da kıyılan bu yeni nikâhla birlikte hayatında yepyeni bir sayfa açmış oldu.

