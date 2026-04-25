25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
2-043'
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-243'
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-053'
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
0-047'
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-086'
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-184'
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-286'
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-084'
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-484'
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
2-055'
25 Nisan
West Ham United-Everton
1-056'
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-054'
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-1DA
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Fatih Altaylı'dan Galatasaray yönetimine eleştiri

Galatasaray Kulübü Üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yıllık olağanüstü bütçe toplantısında yaptığı konuşmada yönetimin performansına ilişkin konuştu.

25 Nisan 2026 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 16:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fatih Altaylı'dan Galatasaray yönetimine eleştiri
Galatasaray Kulübü Üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yıllık olağanüstü bütçe toplantısında yaptığı konuşmada yönetimin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları,

"4. KEZ ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ"

"4. kez şampiyonluğa gidiyoruz, bu dönemde nelerle karşı karşıya olduğumuzu beraber yaşıyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanan hakem (Yasin Kol) bile nelerle karşı karşıya olduğumuzun göstergesi!"

"ÜZÜLEREK İZLİYORUM"

"Galatasaray'ın kendisine yapılan haksızlıklar konusunda sessiz kalması konusunda bu yönetime gerçekten eleştiri getirmek istiyorum. Yaptıkları çok muazzam işler var, rakiplerin dengesini bozan, Türkiye'nin en iyi yöneticisi olduğunu zannedenlerin kulüplerini bırakıp kaçmalarını ya da devrilmelerine sebep olan başarılar elde ettiler ama ne yazık ki kulübümüzün kendisine karşı haksızlıklarla mücadelesinde aynı kararlığı göstermediklerini üzülerek izliyorum."

"O YAPI BURASI ARKADAŞLAR"

"Yapı yapı deyip duruyorlar. O yapı burası arkadaşlar. Galatasaray'ın buradan başka hiçbir yapısı, herhangi bir arkasında bir şeyi yok! Biz burada gerekirse en sert eleştirileri yaparak, gerekirse başkanlarımızı düşürerek, gerekirse yeni başkanlar seçerek, gerekirse eskileri tekrar getirerek, bu yapı denilen şey Galatasaray'ın tarihi ve bu tarihi oluşturan sizlersiniz. Kendileri yapı içinde yaşayanlar, kendileri yapılara borçlu olanlar her şeylerini, kalkıp bize de 'Bu kadar başarının arkasında yapı vardır' diyorlar. Yapıyı görmek istiyorlarsa gelsinler, şu salona buradan baksınlar, yapıyı göreceklerdir!"

"HAKLARIMIZI KORUMANIZI İSTİYORUZ"

"Sayın başkan bu başarınızı; kendi tarzını mafyalaştırmış bir TFF'ye karşı da korumanızı rica ediyorum! Omuzunu aşağı sarkıtarak, kendini çok önemliymiş gibi, gözümüzün içine baka baka hakkımızı yiyenlere karşı haklarımızı korumanızı istiyoruz! Biliyoruz bunlara rağmen başarılıyız, bunlara rağmen kazanıyoruz ama bunu sonsuza kadar yapamayız. Bu kadar haksızlığa karşı, lütfen sesinizi yükseltmenizi istiyorum sayın başkanım!" 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 11 11 41 42 38
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 31 4 12 15 21 57 24
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
