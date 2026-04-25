Fatih Altaylı'dan Galatasaray yönetimine eleştiri

Galatasaray Kulübü Üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yıllık olağanüstü bütçe toplantısında yaptığı konuşmada yönetimin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları,



"4. KEZ ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ"



"4. kez şampiyonluğa gidiyoruz, bu dönemde nelerle karşı karşıya olduğumuzu beraber yaşıyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanan hakem (Yasin Kol) bile nelerle karşı karşıya olduğumuzun göstergesi!"



"ÜZÜLEREK İZLİYORUM"



"Galatasaray'ın kendisine yapılan haksızlıklar konusunda sessiz kalması konusunda bu yönetime gerçekten eleştiri getirmek istiyorum. Yaptıkları çok muazzam işler var, rakiplerin dengesini bozan, Türkiye'nin en iyi yöneticisi olduğunu zannedenlerin kulüplerini bırakıp kaçmalarını ya da devrilmelerine sebep olan başarılar elde ettiler ama ne yazık ki kulübümüzün kendisine karşı haksızlıklarla mücadelesinde aynı kararlığı göstermediklerini üzülerek izliyorum."



"O YAPI BURASI ARKADAŞLAR"



"Yapı yapı deyip duruyorlar. O yapı burası arkadaşlar. Galatasaray'ın buradan başka hiçbir yapısı, herhangi bir arkasında bir şeyi yok! Biz burada gerekirse en sert eleştirileri yaparak, gerekirse başkanlarımızı düşürerek, gerekirse yeni başkanlar seçerek, gerekirse eskileri tekrar getirerek, bu yapı denilen şey Galatasaray'ın tarihi ve bu tarihi oluşturan sizlersiniz. Kendileri yapı içinde yaşayanlar, kendileri yapılara borçlu olanlar her şeylerini, kalkıp bize de 'Bu kadar başarının arkasında yapı vardır' diyorlar. Yapıyı görmek istiyorlarsa gelsinler, şu salona buradan baksınlar, yapıyı göreceklerdir!"



"HAKLARIMIZI KORUMANIZI İSTİYORUZ"



"Sayın başkan bu başarınızı; kendi tarzını mafyalaştırmış bir TFF'ye karşı da korumanızı rica ediyorum! Omuzunu aşağı sarkıtarak, kendini çok önemliymiş gibi, gözümüzün içine baka baka hakkımızı yiyenlere karşı haklarımızı korumanızı istiyoruz! Biliyoruz bunlara rağmen başarılıyız, bunlara rağmen kazanıyoruz ama bunu sonsuza kadar yapamayız. Bu kadar haksızlığa karşı, lütfen sesinizi yükseltmenizi istiyorum sayın başkanım!"



