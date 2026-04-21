Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 15:41 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 15:41

Burcu Biricik boşandı mı, ayrıldı mı?

Camdaki Kız dizisindeki unutulmaz "Nalan" performansıyla milyonların gönlüne taht kuran, ekranların en sevilen ve en sempatik yüzlerinden biri olan Burcu Biricik'in özel hayatı, magazin gündeminin zirvesinden düşmüyor! 2016 yılında ünlü reklamcı ve fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren güzel oyuncunun evliliği hakkında son dönemde ortaya atılan o çarpıcı iddialar, hayranlarını kelimenin tam anlamıyla şoke etti. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Burcu Biricik boşandı mı? Burcu Biricik Emre Yetkin'den ayrıldı mı, evlilikleri bitiyor mu?" sorguları fırtınalar koparırken, gözler ünlü çiftten gelecek o kritik açıklamaya çevrildi. İşte magazin sayfalarını ablukaya alan o devasa boşanma dedikodularının altından çıkan gerçek ve işin perde arkası...

Güzel oyuncunun mutlu yuvasına nazar değdiğinden korkan hayranları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur ve eğlenceli evlilik gerçekten çatırdıyor mu?
BURCU BİRİCİK BOŞANDI MI, EŞİNDEN AYRILDI MI? (NİSAN 2026 SON DURUM)
Kısa, net ve hayranların yüreğine su serpecek o cevap: Hayır! Burcu Biricik KESİNLİKLE boşanmadı veya eşinden ayrılmadı!

Güzel oyuncu ve Emre Yetkin'in 8 yılı geride bırakan, magazin dünyasının en sağlam ve eğlenceli evliliklerinden biri olan o güzel birliktelikleri doludizgin ve mutlu bir şekilde devam etmektedir. Çıkan tüm boşanma veya ayrılık haberleri, sosyal medyadaki asılsız ve abartılı bir dedikodudan ibarettir.

BOŞANMA İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI? (SOYADI KRİZİ)
Peki, yıllardır magazin basınına örnek çift olarak gösterilen bu ikili hakkında durduk yere "ayrılık" dedikoduları neden bu kadar alevlendi? İşin aslı, tamamen bir "sosyal medya düzenlemesinden" kaynaklanıyor!

Geçtiğimiz dönemde Burcu Biricik, resmi Instagram hesabındaki biyografi kısmından eşinin soyadı olan "Yetkin" ibaresini sürpriz bir şekilde kaldırdı. Sadece "Burcu Biricik" ismini kullanmaya başlayan oyuncunun bu ufak hamlesi, kriz fırsatçıları tarafından anında "Evlilikte büyük kriz, boşanıyorlar!" manşetleriyle magazin basınına servis edildi.

EMRE YETKİN'DEN İDDİALARA TİYE ALAN CEVAP!
Eşinin profilinden soyadını silmesiyle başlayan bu devasa bilgi kirliliğine son noktayı koyan isim ise, her zamanki mizahi tavrıyla eşi Emre Yetkin oldu!

Boşanma haberlerinin önünü alamayan Emre Yetkin, sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşarak iddiaları fena halde tiye aldı. Çıkan ayrılık haberlerini paylaşan Yetkin, "Ben bile merak ettim nedenmiş? Yok yok ben adımı 'Emre Biricik Yetkin' yaptım" diyerek dedikodulara noktayı esprili bir şekilde koydu. Burcu Biricik de eşinin bu esprili paylaşımını kendi hikayesinde kalp emojisiyle paylaşarak ayrılık iddialarını tamamen çöpe attı.

LUNA BEBEK İLE MUTLULUKLARI TAÇLANDI!
Ayrılık iddialarının aksine, çift şu sıralar hayatlarının en mutlu ve en huzurlu günlerini yaşıyor. Bildiğiniz üzere Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, Temmuz 2024'te ilk kızları Luna'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Burcu Biricik, verdiği son röportajlarda anneliğin kendisini çok değiştirdiğini, kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını ve eşiyle çok sakin, huzurlu bir evreye geçtiklerini belirterek düşman çatlattı!

