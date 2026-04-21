Burcu Biricik boşandı mı, ayrıldı mı?

Güzel oyuncunun mutlu yuvasına nazar değdiğinden korkan hayranları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur ve eğlenceli evlilik gerçekten çatırdıyor mu?

Kısa, net ve hayranların yüreğine su serpecek o cevap: Hayır! Burcu Biricik KESİNLİKLE boşanmadı veya eşinden ayrılmadı!

Güzel oyuncu ve Emre Yetkin'in 8 yılı geride bırakan, magazin dünyasının en sağlam ve eğlenceli evliliklerinden biri olan o güzel birliktelikleri doludizgin ve mutlu bir şekilde devam etmektedir. Çıkan tüm boşanma veya ayrılık haberleri, sosyal medyadaki asılsız ve abartılı bir dedikodudan ibarettir.

Peki, yıllardır magazin basınına örnek çift olarak gösterilen bu ikili hakkında durduk yere "ayrılık" dedikoduları neden bu kadar alevlendi? İşin aslı, tamamen bir "sosyal medya düzenlemesinden" kaynaklanıyor!

Geçtiğimiz dönemde Burcu Biricik, resmi Instagram hesabındaki biyografi kısmından eşinin soyadı olan "Yetkin" ibaresini sürpriz bir şekilde kaldırdı. Sadece "Burcu Biricik" ismini kullanmaya başlayan oyuncunun bu ufak hamlesi, kriz fırsatçıları tarafından anında "Evlilikte büyük kriz, boşanıyorlar!" manşetleriyle magazin basınına servis edildi.

Eşinin profilinden soyadını silmesiyle başlayan bu devasa bilgi kirliliğine son noktayı koyan isim ise, her zamanki mizahi tavrıyla eşi Emre Yetkin oldu!

Boşanma haberlerinin önünü alamayan Emre Yetkin, sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşarak iddiaları fena halde tiye aldı. Çıkan ayrılık haberlerini paylaşan Yetkin, "Ben bile merak ettim nedenmiş? Yok yok ben adımı 'Emre Biricik Yetkin' yaptım" diyerek dedikodulara noktayı esprili bir şekilde koydu. Burcu Biricik de eşinin bu esprili paylaşımını kendi hikayesinde kalp emojisiyle paylaşarak ayrılık iddialarını tamamen çöpe attı.

Ayrılık iddialarının aksine, çift şu sıralar hayatlarının en mutlu ve en huzurlu günlerini yaşıyor. Bildiğiniz üzere Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, Temmuz 2024'te ilk kızları Luna'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Burcu Biricik, verdiği son röportajlarda anneliğin kendisini çok değiştirdiğini, kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını ve eşiyle çok sakin, huzurlu bir evreye geçtiklerini belirterek düşman çatlattı!