25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Çayırova Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nın haklı gururu

Çayırova Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, 5 yılda Süper Lig'e yükselmekten dolayı çok gururlu.

calendar 25 Nisan 2026 15:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Çayırova Belediyespor, kurulduktan 5 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin gururunu yaşıyor.

İlçedeki gençlerden gelen talepten yola çıkarak 2021 yılında kurulan kulüp, aradan geçen zamanda amatörden Süper Lig'e çıkarak basketbol tarihinde az görülen başarıya imza attı.

Müzesine 5 yılda mücadele ettiği liglerden 5 kupa götürmeyi başaran Çayırova Belediyespor, bu yıl Erkekler Federasyon Kupası'nı da kazandı.

Taraftarıyla 5 yıldır bu anı bekleyen mavi-beyazlı takım, Kocaeli'yi 33 yıl aranın ardından temsil edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak.

''İNANDIRICI GELMEZDİ''

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, basın mensuplarına kurulduktan 5 yıl sonra Süper Lig'e çıkarak tarihi başarı elde ettiklerini söyledi.

Kocaeli'de ilk defa belediye bünyesinde bir takımın Süper Lig'de mücadele edeceğini dile getiren Çiftçi, "Kurulduğumuz 5 yıl içerisinde her bir yılı kapsayacak şekilde başarılara imza attık. Aslında basketbol liginde biz bir ilki başardık. 5 yıl içerisinde kurduğumuz takım, 5 kupa kazanarak Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek." dedi.

Çiftçi, bu başarıyı elde etmek için çok çalıştıklarını anlatarak, "Çayırova halkı da takıma sahip çıktı. Bu salonda oynadığımız her müsabaka dolu dolu geçti. Takımımız ve seyircimizle Çayırova'ya bu şampiyonluğu hediye ettik. Spor açısından harika başarı hikayesi gibi görünse de ilçemiz açısından da çok önemli bir başarı. Bölgemizi bütün Türkiye'ye duyurmuş olduk." diye konuştu.

Süper Lig'e yükselmenin ilçede güzel atmosfer oluşturduğundan bahseden Çiftçi, bu başarının ilçeye sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkısının olacağını kaydetti.

Çiftçi, şampiyonluk maçının ardından çok sayıda tebrik telefonu aldığını belirterek, "5 yıl sonra 'Süper Lig'e çıkarız' deselerdi o gün çok inandırıcı gelmeyebilirdi bize ama gördük ki 5 yıl gibi çok kısa sürede iyi niyetle çalışarak hedefe odaklandığınızda başarı da geliyor. Vatandaşlarımızı mutlu görmek de beni ayrı mutlu etti. Bireysel bir başarı değil, takımın ilk maçından şampiyonluk maçının son düdüğüne kadar mücadele eden oyuncularımız vardı." ifadelerini kullandı.

Esnaf Önder Kızıltoprak da bir ilçe takımının, büyük kulüplerin yer aldığı ligde mücadele etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, takımı maçlarda destekleyeceklerini söyledi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
