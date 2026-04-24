24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Michael Carrick'ten geleceği için açıklama

Manchester United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 24 Nisan 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Ruben Amorim'in ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick, geleceğine dair konuştu.

Amorim sonrası Manchester United'da işleri yoluna koyan ve takımı ligde 3. sıraya taşıyan İngiliz teknik adam, bulunduğu rolden memnun olduğunu söyledi.

Michael Carrick, "Burada olmaktan keyif aldığımı ve üstlendiğim rolü sevdiğimi defalarca söyledim." dedi.

Sözlerine devam eden Carrick, "İyi sonuçlar aldık ve formumuz iyi. Hala yapılacak çok iş var. Gelişmeye devam etmek istiyoruz, ulaşmak istediğimiz bir seviye var. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiliz teknik adam, "Her hafta aynı şeyi söylüyorum. Bu konuda söyleyecek çok bir şey yok ama birçok kez burada olmaktan memnun olduğumu söyledim. Burada olmak ve bunun getirdiği sorumlulukla başarılı olmak bir ayrıcalık." diye konuştu.

Michael Carrick, "Şu anda takımın ve kulübün sonuç almasına yardımcı olmak için buradayım ve iyi gidiyoruz. Çalışmaya devam etmeliyiz, daha iyi olabiliriz. Tek odaklandığım nokta bu." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
