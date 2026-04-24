Michael Carrick'ten geleceği için açıklama

Manchester United'da Ruben Amorim'in ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick, geleceğine dair konuştu.



Amorim sonrası Manchester United'da işleri yoluna koyan ve takımı ligde 3. sıraya taşıyan İngiliz teknik adam, bulunduğu rolden memnun olduğunu söyledi.



Michael Carrick, "Burada olmaktan keyif aldığımı ve üstlendiğim rolü sevdiğimi defalarca söyledim." dedi.



Sözlerine devam eden Carrick, "İyi sonuçlar aldık ve formumuz iyi. Hala yapılacak çok iş var. Gelişmeye devam etmek istiyoruz, ulaşmak istediğimiz bir seviye var. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



İngiliz teknik adam, "Her hafta aynı şeyi söylüyorum. Bu konuda söyleyecek çok bir şey yok ama birçok kez burada olmaktan memnun olduğumu söyledim. Burada olmak ve bunun getirdiği sorumlulukla başarılı olmak bir ayrıcalık." diye konuştu.



Michael Carrick, "Şu anda takımın ve kulübün sonuç almasına yardımcı olmak için buradayım ve iyi gidiyoruz. Çalışmaya devam etmeliyiz, daha iyi olabiliriz. Tek odaklandığım nokta bu." sözlerini sarf etti.



