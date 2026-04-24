Wembanyama, Portland deplasmanına takımla gidiyor; 3. maçtaki durumu belirsiz

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, beyin sarsıntısı protokolü sürecini sürdürürken hafta sonu oynanacak Portland deplasmanı için Spurs kafilesiyle birlikte seyahat edecek.



Başantrenör Mitch Johnson, genç yıldızın durumunu "ilerleme kaydediyor" şeklinde değerlendirirken, cuma günü Portland Trail Blazers karşısında oynanacak 3. maç için henüz net bir onay vermedi.



Wembanyama, salı günü oynanan serinin 2. maçında yaşanan mağlubiyet sırasında ikinci çeyrekte oyundan çıkarak beyin sarsıntısı geçirmişti. Seride durum 1-1 eşitlenirken, 3. maç cuma, 4. maç ise pazar günü Portland'da oynanacak.



NBA'in sahalara dönüş protokolü, oyuncuların hafif egzersizlerle başlayan ve temas içermeyen çalışmalarla devam eden aşamalı bir süreçten geçmesini gerektiriyor. Bu süreçte her adımın ardından nörolojik testler uygulanıyor ve sonuçlar sezon öncesi referans verileriyle karşılaştırılarak oyuncunun sahalara dönmesine izin veriliyor.



2.24 boyundaki Fransız pivot, Spurs sisteminin merkezinde yer alıyor. Ligin ilk oybirliğiyle seçilen Yılın Savunmacısı olmasının yanı sıra MVP ödülü için de finalistler arasında yer alan Wembanyama, takımın hem savunma hem hücum kimliğinde kilit rol oynuyor.



San Antonio normal sezonu NBA'in en iyi ikinci derecesiyle tamamlarken, Wembanyama'nın oynamadığı maçlarda 12 galibiyet - 6 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.



Genç yıldız bu sezon maç başına 25 sayı, 11.5 ribaund, 3.1 asist ve lig lideri 3.1 blok ortalamaları yakaladı.



