24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Wembanyama, Portland deplasmanına takımla gidiyor; 3. maçtaki durumu belirsiz

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, beyin sarsıntısı protokolü sürecini sürdürürken hafta sonu oynanacak Portland deplasmanı için Spurs kafilesiyle birlikte seyahat edecek.

calendar 24 Nisan 2026 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Başantrenör Mitch Johnson, genç yıldızın durumunu "ilerleme kaydediyor" şeklinde değerlendirirken, cuma günü Portland Trail Blazers karşısında oynanacak 3. maç için henüz net bir onay vermedi.

Wembanyama, salı günü oynanan serinin 2. maçında yaşanan mağlubiyet sırasında ikinci çeyrekte oyundan çıkarak beyin sarsıntısı geçirmişti. Seride durum 1-1 eşitlenirken, 3. maç cuma, 4. maç ise pazar günü Portland'da oynanacak.

NBA'in sahalara dönüş protokolü, oyuncuların hafif egzersizlerle başlayan ve temas içermeyen çalışmalarla devam eden aşamalı bir süreçten geçmesini gerektiriyor. Bu süreçte her adımın ardından nörolojik testler uygulanıyor ve sonuçlar sezon öncesi referans verileriyle karşılaştırılarak oyuncunun sahalara dönmesine izin veriliyor.

2.24 boyundaki Fransız pivot, Spurs sisteminin merkezinde yer alıyor. Ligin ilk oybirliğiyle seçilen Yılın Savunmacısı olmasının yanı sıra MVP ödülü için de finalistler arasında yer alan Wembanyama, takımın hem savunma hem hücum kimliğinde kilit rol oynuyor.

San Antonio normal sezonu NBA'in en iyi ikinci derecesiyle tamamlarken, Wembanyama'nın oynamadığı maçlarda 12 galibiyet - 6 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

Genç yıldız bu sezon maç başına 25 sayı, 11.5 ribaund, 3.1 asist ve lig lideri 3.1 blok ortalamaları yakaladı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
