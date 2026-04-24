Lakers'ta Austin Reaves'in durumu güncellendi: 3. maç için şüpheli

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Houston Rockets ile oynanacak ilk tur serisinin 3. maçı öncesinde "şüpheli" statüsüne yükseltildi.



Lakers, yüksek skor potansiyeline sahip oyuncunun durumunu takım Houston'a seyahat ederken güncelledi. Los Angeles ekibi, iki ana skor opsiyonu Reaves ve Luka Doncic'ten yoksun olmasına rağmen seride 2-0 öne geçerek dikkat çekici bir performans sergiledi.



Reaves, 2 Nisan'da Oklahoma City Thunder karşısında oynanan maçta oblik kasından sakatlanmıştı. Aynı karşılaşmada Doncic de hamstring sakatlığı yaşamıştı. Reaves son günlerde saha içi çalışmalara geri döndü.



Başantrenör JJ Redick, sakat oyuncuların dönüş takvimiyle ilgili net bir bilgi paylaşmadı.



Reaves, bu sezon 23.3 sayı, 5.5 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Sadece 51 maçta forma giymesine rağmen takımın hücum organizasyonunda önemli bir rol üstlendi.



Lakers, sakatlıkların ardından üç maç üst üste kaybetse de sonrasında toparlanarak beş maçlık galibiyet serisi yakaladı. Houston karşısında oynanan ilk iki maçı kazanarak NBA kamuoyunu şaşırttı.



41 yaşındaki LeBron James liderliğinde, Luke Kennard ve Marcus Smart da önemli katkılar verdi. Kennard ilk iki maçta sırasıyla 27 ve 23 sayı üretirken, Smart ikinci maçta 25 sayı ve 5 üçlükle oynadı.



Ayrıca Smart'ın savunmada Kevin Durant üzerindeki etkili performansı dikkat çekti. Durant, ikinci yarıda yalnızca 3 sayı üretebildi.



Reaves'in, önümüzdeki yaz oyuncu opsiyonunu reddetmesi halinde büyük bir kontrat imzalama ihtimali bulunuyor. Hem oyuncu hem de kulüp, Reaves'in Lakers'ta kalacağına inanıyor.



