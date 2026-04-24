24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Lakers'ta Austin Reaves'in durumu güncellendi: 3. maç için şüpheli

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Houston Rockets ile oynanacak ilk tur serisinin 3. maçı öncesinde "şüpheli" statüsüne yükseltildi.

calendar 24 Nisan 2026 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, yüksek skor potansiyeline sahip oyuncunun durumunu takım Houston'a seyahat ederken güncelledi. Los Angeles ekibi, iki ana skor opsiyonu Reaves ve Luka Doncic'ten yoksun olmasına rağmen seride 2-0 öne geçerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Reaves, 2 Nisan'da Oklahoma City Thunder karşısında oynanan maçta oblik kasından sakatlanmıştı. Aynı karşılaşmada Doncic de hamstring sakatlığı yaşamıştı. Reaves son günlerde saha içi çalışmalara geri döndü.

Başantrenör JJ Redick, sakat oyuncuların dönüş takvimiyle ilgili net bir bilgi paylaşmadı.

Reaves, bu sezon 23.3 sayı, 5.5 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Sadece 51 maçta forma giymesine rağmen takımın hücum organizasyonunda önemli bir rol üstlendi.

Lakers, sakatlıkların ardından üç maç üst üste kaybetse de sonrasında toparlanarak beş maçlık galibiyet serisi yakaladı. Houston karşısında oynanan ilk iki maçı kazanarak NBA kamuoyunu şaşırttı.

41 yaşındaki LeBron James liderliğinde, Luke Kennard ve Marcus Smart da önemli katkılar verdi. Kennard ilk iki maçta sırasıyla 27 ve 23 sayı üretirken, Smart ikinci maçta 25 sayı ve 5 üçlükle oynadı.

Ayrıca Smart'ın savunmada Kevin Durant üzerindeki etkili performansı dikkat çekti. Durant, ikinci yarıda yalnızca 3 sayı üretebildi.

Reaves'in, önümüzdeki yaz oyuncu opsiyonunu reddetmesi halinde büyük bir kontrat imzalama ihtimali bulunuyor. Hem oyuncu hem de kulüp, Reaves'in Lakers'ta kalacağına inanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
