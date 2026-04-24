Altınordu perdeyi İnegölspor'la kapatıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylarca düşme hattında yer aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 mağlup ederek kümede kalmayı garantilemeyi başaran Altınordu sezonun son maçında İnegölspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Emrullah Baydar düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri 1 TL'den satılacak.



Grupta 34 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 59 puanı bulunan 7'nci basamaktaki İnegöl ekibini yenerek sezonu zaferle kapatmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, galip gelerek iç sahada 5'te 5 yapmak istiyor. İnegölspor ise geçen hafta play-off iddiasını kaybetmişti. Prestij niteliğindeki randevuda iki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele etmesi bekleniyor



