24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Altınordu perdeyi İnegölspor'la kapatıyor

TFF 2. Lig'de geçtiğimiz hafta kümede kalmayı garantileyen Altınordu, sezonu sahasında kapatacak.

24 Nisan 2026 12:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylarca düşme hattında yer aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 mağlup ederek kümede kalmayı garantilemeyi başaran Altınordu sezonun son maçında İnegölspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Emrullah Baydar düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri 1 TL'den satılacak.

Grupta 34 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 59 puanı bulunan 7'nci basamaktaki İnegöl ekibini yenerek sezonu zaferle kapatmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, galip gelerek iç sahada 5'te 5 yapmak istiyor. İnegölspor ise geçen hafta play-off iddiasını kaybetmişti. Prestij niteliğindeki randevuda iki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele etmesi bekleniyor

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
