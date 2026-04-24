24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Sergen Yalçın'dan Ersin için kalsın raporu!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak.

24 Nisan 2026 09:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu'nun takımda kalmasını istiyor.

Siyah-beyazlı teknik adam, altyapıdan yetişen ve ilk döneminde birlikte şampiyonluk yaşadığı 25 yaşındaki futbolcunun performansıyla birlikte takım içerisinde de aidiyet duygusuyla önemli bir figür olduğunu düşünüyor.

Sergen Yalçın, yabancı ve kaliteli bir yabancı kaleci alınsa da Ersin'in kalmasını istiyor.

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki dönemde yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Ersin Destanoğlu ile ilgili konuşmuştu.

Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız.

Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 15'i ile siz kafanızda görüştünüz. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
