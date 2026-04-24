Sergen Yalçın'dan Ersin için kalsın raporu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu'nun takımda kalmasını istiyor.
Siyah-beyazlı teknik adam, altyapıdan yetişen ve ilk döneminde birlikte şampiyonluk yaşadığı 25 yaşındaki futbolcunun performansıyla birlikte takım içerisinde de aidiyet duygusuyla önemli bir figür olduğunu düşünüyor.
Sergen Yalçın, yabancı ve kaliteli bir yabancı kaleci alınsa da Ersin'in kalmasını istiyor.
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki dönemde yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Ersin Destanoğlu ile ilgili konuşmuştu.
Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:
"Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız.
Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 15'i ile siz kafanızda görüştünüz. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var."
