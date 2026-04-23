23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-041'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
0-127'
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
0-028'
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Atletico Madrid'de Griezmann yerine Brandt

Atletico Madrid, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt ile ilgileniyor.

calendar 23 Nisan 2026 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt'ın talipleri artıyor. 

Atletico Madrid, Alman hücum oyuncusuyla ilgileniyor. İspanyol ekibi, takımdan ayrılacak Antoine Griezmann yerine Brandt'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Marca'da yer alan habere göre, Atletico Madrid, 29 yaşındaki Brandt'ın durumunu yakından takip ediyor.

Brandt ile Premier Lig'den Arsenal'in de ilgilendiği yazıldı. Julian Brandt için daha önce de Aston Villa ve Roma gündeme gelmişti.

 PERFORMANSI

Her iki kanatta ve 10 numara görev alabilen Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund'da 37 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
