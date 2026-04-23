Atletico Madrid'de Griezmann yerine Brandt

Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt'ın talipleri artıyor.



Atletico Madrid, Alman hücum oyuncusuyla ilgileniyor. İspanyol ekibi, takımdan ayrılacak Antoine Griezmann yerine Brandt'ı transfer etmeyi düşünüyor.



Marca'da yer alan habere göre, Atletico Madrid, 29 yaşındaki Brandt'ın durumunu yakından takip ediyor.



Brandt ile Premier Lig'den Arsenal'in de ilgilendiği yazıldı. Julian Brandt için daha önce de Aston Villa ve Roma gündeme gelmişti.



PERFORMANSI



Her iki kanatta ve 10 numara görev alabilen Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund'da 37 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.



