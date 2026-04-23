Kayserispor'dan 38 TL'ye bilet kararı!

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları açıklandı.



Ev sahibi tribün biletleri 38 TL, deplasman tribünü ise 49 TL olarak belirlendi. Kayserispor Kulübü, 25 Nisan Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının biletlerini bu fiyatlarla satışa sundu.



Ligde son 4 haftaya girilirken 23 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor, kümede kalma yarışında kritik bir viraja giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, 8. basamaktaki Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.



