23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Wade Baldwin'den EuroLeague'e tepki!

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, yılın savunmacısının Monaco'da forma giyen Alpha Diallo olmasına tepki gösterdi.

calendar 23 Nisan 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de 2025-26 sezonunda 'En İyi Savunmacı' ödülüne AS Monaco'nun forveti Alpha Diallo layık görüldü. Diallo böylece Nicolo Melli, Thomas Walkup, Walter Tavares ve Jerian Grant gibi isimleri geride bıraktı. 

Yapılan oylama sonucunda Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Nicolo Melli, ödül yarışını ikinci sırada tamamladı.

Ancak sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin bu karara tepki gösterdi. Amerikalı oyuncu sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Yani en iyi savunma takımının en iyi savunmacısı Yılın Savunmacısı ödülünü alamıyor mu? Fenerbahçe'nin göz ardı edildiği diğer ödüller için takipte kalın!"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
