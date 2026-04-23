Miami Heat kadro yapılanmasına hazırlanıyor

Miami Heat, beklentilerin gerisinde kalan sezonun ardından kadro yapılanmasını yeniden şekillendirme sürecine giriyor.



Play-in aşamasında elenen ekipte, özellikle Doğu Konferansı'nda yeniden rekabetçi bir kimlik oluşturmak adına önemli kararların alınması bekleniyor.



Her ne kadar genç oyuncuların gelişimi ve bazı bireysel performanslar umut verici sinyaller üretmiş olsa da, takımın genel performansı hedeflenen seviyeye ulaşamadı. Bu durum, yönetimi yaz döneminde daha agresif hamleler yapmaya yönlendirebilir.



Kulüp, Davion Mitchell ile yola devam ederken Nikola Jovic ile sözleşme uzatarak mevcut çekirdeği koruma yönünde adım attı. Buna karşın, maaş bütçesi nedeniyle tamamen boşluk yaratabilecek bir takım konumunda olmasa da, organizasyonun önemli bir finansal esnekliğe sahip olduğu vurgulanıyor.



Heat'in kadrosunda şu an 13 oyuncu bulunurken, 2026 NBA Draftı'nda lotarya sonuçlarına bağlı olarak 13. sıradan seçim yapması bekleniyor. Bununla birlikte kulübün, elindeki dört adet birinci tur draft hakkını takaslama opsiyonu bulunuyor. Bu durum, kadroyu güçlendirmek adına "paket takas" (consolidation trade) ihtimalini gündeme getiriyor.



Serbest oyuncu piyasasında ise özellikle guard ve kanat rotasyonu için CJ McCollum, Ayo Dosunmu ve Quentin Grimes gibi isimler potansiyel hedefler arasında gösteriliyor.



Öte yandan uzun rotasyonunda yaşanan eksiklikler de dikkat çekiyor. Özellikle 4 numara pozisyonu için Rui Hachimura, Kristaps Porzingis ve John Collins gibi oyuncuların değerlendirilebileceği ifade ediliyor.



Miami Heat'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, yalnızca kadro kalitesini değil, aynı zamanda organizasyonun Doğu Konferansı'ndaki rekabet gücünü de doğrudan belirleyecek.



