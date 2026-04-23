23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Miami Heat kadro yapılanmasına hazırlanıyor

Miami Heat, beklentilerin gerisinde kalan sezonun ardından kadro yapılanmasını yeniden şekillendirme sürecine giriyor.

23 Nisan 2026 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Play-in aşamasında elenen ekipte, özellikle Doğu Konferansı'nda yeniden rekabetçi bir kimlik oluşturmak adına önemli kararların alınması bekleniyor.

Her ne kadar genç oyuncuların gelişimi ve bazı bireysel performanslar umut verici sinyaller üretmiş olsa da, takımın genel performansı hedeflenen seviyeye ulaşamadı. Bu durum, yönetimi yaz döneminde daha agresif hamleler yapmaya yönlendirebilir.

Kulüp, Davion Mitchell ile yola devam ederken Nikola Jovic ile sözleşme uzatarak mevcut çekirdeği koruma yönünde adım attı. Buna karşın, maaş bütçesi nedeniyle tamamen boşluk yaratabilecek bir takım konumunda olmasa da, organizasyonun önemli bir finansal esnekliğe sahip olduğu vurgulanıyor.

Heat'in kadrosunda şu an 13 oyuncu bulunurken, 2026 NBA Draftı'nda lotarya sonuçlarına bağlı olarak 13. sıradan seçim yapması bekleniyor. Bununla birlikte kulübün, elindeki dört adet birinci tur draft hakkını takaslama opsiyonu bulunuyor. Bu durum, kadroyu güçlendirmek adına "paket takas" (consolidation trade) ihtimalini gündeme getiriyor.

Serbest oyuncu piyasasında ise özellikle guard ve kanat rotasyonu için CJ McCollum, Ayo Dosunmu ve Quentin Grimes gibi isimler potansiyel hedefler arasında gösteriliyor.

Öte yandan uzun rotasyonunda yaşanan eksiklikler de dikkat çekiyor. Özellikle 4 numara pozisyonu için Rui Hachimura, Kristaps Porzingis ve John Collins gibi oyuncuların değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Miami Heat'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, yalnızca kadro kalitesini değil, aynı zamanda organizasyonun Doğu Konferansı'ndaki rekabet gücünü de doğrudan belirleyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.