23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

"Reaves'in dönüşü, Doncic'ten daha yakın" iddiası

Los Angeles Lakers cephesinde takımın önemli parçalarından Austin Reaves'in sahalara dönüşe, yıldız isim Luka Doncic'ten daha yakın olduğu belirtiliyor.

calendar 23 Nisan 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Reaves, rehabilitasyon sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakarak bire bir saha çalışmalarına başladı. Oyuncunun sıradaki adımının, kontrollü şekilde 3'e 3 ve ardından 5'e 5 takım antrenmanlarına katılmak olduğu ifade ediliyor.

Reaves için Nisan ayının başlarında 4 ila 6 haftalık bir iyileşme süresi öngörülmüştü. Mevcut takvime bakıldığında, oyuncunun serinin ilerleyen maçlarında ya da olası bir üst tur eşleşmesinin başlarında parkelere dönme ihtimali güçlenmiş durumda.

Öte yandan Luka Doncic cephesinde süreç daha temkinli ilerliyor. Sloven yıldızın yalnızca sınırlı ve hafif saha çalışmalarına başladığı, dönüş tarihiyle ilgili henüz net bir takvim oluşturulmadığı bildirildi. Lakers organizasyonu, Doncic'in en erken ikinci turda sahalara dönmesini bekliyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen Lakers, eksik kadrosuna karşın seride 2-0'lık avantaj yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
