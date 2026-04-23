'Reaves'in dönüşü, Doncic'ten daha yakın' iddiası

Los Angeles Lakers cephesinde takımın önemli parçalarından Austin Reaves'in sahalara dönüşe, yıldız isim Luka Doncic'ten daha yakın olduğu belirtiliyor.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Reaves, rehabilitasyon sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakarak bire bir saha çalışmalarına başladı. Oyuncunun sıradaki adımının, kontrollü şekilde 3'e 3 ve ardından 5'e 5 takım antrenmanlarına katılmak olduğu ifade ediliyor.



Reaves için Nisan ayının başlarında 4 ila 6 haftalık bir iyileşme süresi öngörülmüştü. Mevcut takvime bakıldığında, oyuncunun serinin ilerleyen maçlarında ya da olası bir üst tur eşleşmesinin başlarında parkelere dönme ihtimali güçlenmiş durumda.



Öte yandan Luka Doncic cephesinde süreç daha temkinli ilerliyor. Sloven yıldızın yalnızca sınırlı ve hafif saha çalışmalarına başladığı, dönüş tarihiyle ilgili henüz net bir takvim oluşturulmadığı bildirildi. Lakers organizasyonu, Doncic'in en erken ikinci turda sahalara dönmesini bekliyor.



Tüm bu gelişmelere rağmen Lakers, eksik kadrosuna karşın seride 2-0'lık avantaj yakalayarak dikkat çekici bir performans sergiliyor.



