22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Oosterwolde'ye Ferdi Kadıoğlu'na attığı yorum için tepki!

Ferdi Kadıoğlu'nun Chelsea maçının oyuncusu ödülüyle paylaştığı fotoğrafın altına Jayden Oosterwolde'nin Konyaspor maçının hemen ardından yaptığı yorum, tepkilere neden oldu.

calendar 22 Nisan 2026 13:18 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 13:22
Fotoğraf: Instagram
Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla Chelsea karşısında adeta şov yaptı.

Hücum ve savunmada etkili bir performans ortaya koyan milli futbolcu, henüz 3. dakikada takımını öne geçiren isim oldu. Maçın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Maçın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nun ödüllü paylaşımına, Real Madrid'den Arda Güler ve Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, kendi maçları sona erer ermez yorum yaptı. Ayrıca Beşiktaş'tan Orkun Kökçü de Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik eden isimler arasında yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu paylaşımında, "Bir küçük hatıra. Takıma attığım gol ile yardımcı olmaktan onur duyuyorum. Aynı zihniyetle bir adım daha. Haydi Brighton" ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE TEPKİ ÇEKTİ
Oosterwolde'nin, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elenmelerinin hemen ardından Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına yorum yapması, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti.

Öte yandan bazı taraftarlar ise Oosterwolde'nin görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini, asıl sorunun takımın hücum hattındaki sıkıntılardan kaynaklandığını söyleyerek Hollandalı futbolcuyu savundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
