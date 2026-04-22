Oosterwolde'ye Ferdi Kadıoğlu'na attığı yorum için tepki!

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla Chelsea karşısında adeta şov yaptı.
Hücum ve savunmada etkili bir performans ortaya koyan milli futbolcu, henüz 3. dakikada takımını öne geçiren isim oldu. Maçın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Maçın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nun ödüllü paylaşımına, Real Madrid'den Arda Güler ve Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, kendi maçları sona erer ermez yorum yaptı. Ayrıca Beşiktaş'tan Orkun Kökçü de Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik eden isimler arasında yer aldı.
Ferdi Kadıoğlu paylaşımında, "Bir küçük hatıra. Takıma attığım gol ile yardımcı olmaktan onur duyuyorum. Aynı zihniyetle bir adım daha. Haydi Brighton" ifadelerini kullandı.
OOSTERWOLDE TEPKİ ÇEKTİ
Oosterwolde'nin, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elenmelerinin hemen ardından Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına yorum yapması, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti.
Öte yandan bazı taraftarlar ise Oosterwolde'nin görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini, asıl sorunun takımın hücum hattındaki sıkıntılardan kaynaklandığını söyleyerek Hollandalı futbolcuyu savundu.
