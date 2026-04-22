21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-1
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-3
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Beşiktaş: "Ya parayı ya Semih'i verin!"

İtalyanlar 12 milyon Euro'yu indirmeyi, siyah-beyazlılar ise Semih'i geri istiyor. Eğer satın alma opsiyonu kullanılmazsa, genç golcü yeni sezonda Sergen Yalçın'a emanet edilecek.

calendar 22 Nisan 2026 08:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, son haftalarda istediği süreleri bulamıyor.

İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET

Sezon sonu 12 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılacağına yönelik Cagliari'den defalarca açıklama gelse de son günlerde yine bonservis rakamını düşürme stratejisi yapılıyor. Siyah-beyazlıların ise tavrı net. Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek.

SERGEN YALÇIN KULLANMAK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
