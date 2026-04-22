21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-083'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton evinde Chelsea'yi devirdi!

Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, Chelsea'yi 3-0 mağlup ederken milli futbolcumuz takımının ilk golünü kaydetti.

calendar 22 Nisan 2026 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Brighton, evinde Chelsea ile karşılaştı.

American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren goller; 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1. dakikada Daniel Welbeck'ten geldi.

FERDİ'NİN BU SEZON İLKİ
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla Brighton, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken; Chelsea ise ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Puan durumunda Brighton 50 puanla 6. sıraya yükselirken, Chelsea 48 puanla 7. sıraya geriledi.

Gelecek hafta Brighton deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak, Chelsea ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Enetpulse
