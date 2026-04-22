Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton evinde Chelsea'yi devirdi!

İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Brighton, evinde Chelsea ile karşılaştı.



American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Brighton'a galibiyeti getiren goller; 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1. dakikada Daniel Welbeck'ten geldi.



FERDİ'NİN BU SEZON İLKİ

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.



Bu sonuçla Brighton, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken; Chelsea ise ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



Puan durumunda Brighton 50 puanla 6. sıraya yükselirken, Chelsea 48 puanla 7. sıraya geriledi.



Gelecek hafta Brighton deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak, Chelsea ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.



