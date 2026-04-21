21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

A Milli Kadın Futbol Takımı 7 basamak birden yükseldi!

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak yükselerek 51'inciliğe çıktı.

calendar 21 Nisan 2026 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak yükselerek 51. sıraya çıktı.

FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını yayımladı.

İspanya'nın ilk sırada, ABD'nin ikinci basamaktaik yerini koruduğu listede iİngiltere, Almanya'nın yerine üçüncü sıraya yerleşti.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında geçen cumartesi günü sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı, listede 7 basamak yükselerek 1475 puanla 51. sırada yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
