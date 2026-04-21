21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Kayserispor'da istifa beklentisi!

Kayserispor'da kötü gidişat ve yönetim eleştirileri sonrası taraftarlar, Başkan Nurettin Açıkalın'ın istifasını talep ediyor.

calendar 21 Nisan 2026 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 11:38
Fotoğraf: X.com
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kötü yönetim tercihleri ve saha içindeki dağınık görüntüyle ligin en formsuz ekiplerinden biri haline geldi. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde son 6 maçın 5'ini kaybeden sarı-kırmızılılar, düşme hattına demir attı.

Son haftalardaki tablo, sadece sportif başarısızlık değil, aynı zamanda kulüp yönetiminin hatalı kararlarının da sonucu olarak değerlendiriliyor. Sezon boyunca 3 farklı yabancı teknik adamla çalışılması, plansızlık ve istikrarsızlığın en net göstergesi oldu.

Başarısızlığın baş mimarı olarak gösterilen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'a büyük tepki oluştu. Açıkalın'ın istifa etmesi gerektiği dillendirilirken, Kayserispor'da büyük bir huzursuzluk başladı.

Kulübün kısa süre içinde üç farklı yabancı teknik adamla çalışması, uzun vadeli bir planın olmadığı ve takımın kimliğini belirsiz hale getirenlerin istifa etmesi gerektiği yönünde sosyal medyada adeta isyan başladı.

30 haftada 23 puan toplayan Kayserispor, 17. Sırada ve düşme hattında bulunuyor.

HABER: Faruk AYDEMİR

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
