Kayserispor'da istifa beklentisi!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kötü yönetim tercihleri ve saha içindeki dağınık görüntüyle ligin en formsuz ekiplerinden biri haline geldi. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde son 6 maçın 5'ini kaybeden sarı-kırmızılılar, düşme hattına demir attı.



Son haftalardaki tablo, sadece sportif başarısızlık değil, aynı zamanda kulüp yönetiminin hatalı kararlarının da sonucu olarak değerlendiriliyor. Sezon boyunca 3 farklı yabancı teknik adamla çalışılması, plansızlık ve istikrarsızlığın en net göstergesi oldu.



Başarısızlığın baş mimarı olarak gösterilen Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'a büyük tepki oluştu. Açıkalın'ın istifa etmesi gerektiği dillendirilirken, Kayserispor'da büyük bir huzursuzluk başladı.



Kulübün kısa süre içinde üç farklı yabancı teknik adamla çalışması, uzun vadeli bir planın olmadığı ve takımın kimliğini belirsiz hale getirenlerin istifa etmesi gerektiği yönünde sosyal medyada adeta isyan başladı.



30 haftada 23 puan toplayan Kayserispor, 17. Sırada ve düşme hattında bulunuyor.



HABER: Faruk AYDEMİR



