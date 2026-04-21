21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Alperen Şengün: "LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…"

Alperen Şengün, sosyal medyada viral olan o video hakkında konuştu.

21 Nisan 2026 12:00
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Alperen Şengün: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…'
Alperen Şengün, sosyal medyada viral olan o video hakkında konuştu.

NBA Playoffları ilk turunda Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a mağlup olarak seriye mağlup başladı.

Serinin ilk maçında en çok konuşulan olaylardan biri, Alperen Şengün'ün maç öncesinde LeBron James geçerken ayağa kalktığı videoydu.

Big Sarge Media'ya açıklamalarda bulunan genç temsilcimiz, ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını dile getirdi.

"Evet, bugün o videoyu gördüm. Herkes bana yolladı. Bu biraz komik çünkü o esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım. Tabi LeBron'a saygısızlık yapmak istemem. Elbette ona saygı duyuyorum. Ama orada LeBron için ayağa kalkmadım. Sadece cebimden bir şey çıkarmaya çalışıyordum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
