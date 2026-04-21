21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Nicolo Zaniolo'ya hırsızlık şoku!

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, hırsızlık şoku yaşadı. İtalyan yıldızın evine hafta sonunda hırsız girdi. Zaniolo, yaşanan olayla ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı.

calendar 21 Nisan 2026 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo'ya hırsızlık şoku!
Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo, hafta sonunda hırsızlık şoku yaşadı.

Ailesiyle birlikte hafta sonunu dışarıda geçiren İtalyan oyuncu, evine döndüğünde büyük bir şokla karşılaştı: Odalar altüst olmuş, çekmeceler boşaltılmış ve eşyalar her yere dağılmıştı.

Nicolo Zaniolo, yaşadığı olayın ardından sosyal medyadan dikkat çeken ifadelere imza attı.

PAYLAŞIM YAPTI VE SİLDİ

26 yaşındaki futbolcu, ilk olarak "Bu gece evime girmeye cüret eden korkaklara... İşiniz çok kötü gitti. Eğer bir çanta istiyorsanız, isteyebilirdiniz, size hediye ederdim." yazdı. Zaniolo, daha sonra, "Ben evde değildim! Keşke olsaydım." ifadelerini yazdı. Zaniolo, daha sonra sosyal medyadan yaptığı iki açıklamayı da sildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Il Messaggero'da yer alan habere göre, olayın pazar öğleden sonra ile pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleştiği ve polisin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemede çalınan eşyaların miktarı da tespit edilecek.

Udinese'de bu sezon 31 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
