21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Manisa FK'de Diony rüzgarı

Manisa FK'da Lois Diony, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını adeta sırtladı. 19 golle krallık yarışında zirveyi zorlayan Fransız forvet, play-off yolunda en büyük koz olmaya devam ediyor.

calendar 21 Nisan 2026 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig'de küme düşen Serikspor'u evinde 1-0 yenerek 3'te 3 yapan ve bitime 2 maç kala play-off umutlarını koruyan Manisa Futbol Kulübü'nün Fransız golcüsü Lois Diony bu sezon attığı gollerle takımına adeta hayat verdi.

Sezon başında Bandırmaspor'dan gelen 33 yaşındaki forvet 36 lig maçında 19 kez fileleri sarstı. Gol krallığında ise şu an 3'üncü sırada yer alan Diony, Manisa FK'nın son haftalarda yükselişe geçmesinde de büyük pay sahibi oldu. 

Son Serikspor maçında penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren oyuncu 4 de asist yaptı. Diony, Manisa FK'nın attığı 51 golün 23'üne direkt katkı koydu.

Oynanacak Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor müsabakalarında yine takımının en önemli kozu olacak Fransız golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Manisa ekibinde lig bitiminde Diony ile yola devam etmek için masaya oturacağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
