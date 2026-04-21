21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Bucks, eski Grizzlies koçu Jenkins ile yakından ilgileniyor

Milwaukee Bucks, başantrenörlük koltuğu için tanıdık bir ismi gündemine aldı.

21 Nisan 2026 12:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Athletic'ten Sam Amick ve Eric Nehm'in haberine göre Bucks, eski Memphis Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Jenkins'in geçtiğimiz hafta Memphis'te takım sahipleri Wes Edens ve Jimmy Haslam ile genel menajer Jon Horst ile bir araya geldiği ve tarafların yeniden görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Jenkins, Memphis'te göreve başlamadan önce uzun yıllar boyunca Mike Budenholzer'ın yardımcılığını yaptı ve 2018-19 sezonunda onunla birlikte Milwaukee'ye geldi. Bucks o sezon 60 galibiyet alarak Doğu Konferansı'nı zirvede tamamladı ancak konferans finallerinde Toronto Raptors'a elendi. Bu sürecin ardından Jenkins, Grizzlies tarafından başantrenör olarak göreve getirildi.

41 yaşındaki koç, Memphis kariyerinde 250 galibiyet - 214 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Ancak 2025 Mart ayında, altıncı sezonunun sonlarına doğru sürpriz bir şekilde görevden alındı. O dönemde takım son 7 maçın 5'ini kaybetmiş ve Batı Konferansı'nda dördüncülükten altıncılığa gerilemişti, ancak hâlâ play-off potasında yer alıyordu.

Geçici başantrenör Tuomas Iisalo yönetiminde normal sezonu 4 galibiyet - 5 mağlubiyetle tamamlayan Grizzlies, play-in turnuvasına düşmüş ve ilk turda Oklahoma City Thunder karşısında süpürülerek elenmişti.

Bucks, Doc Rivers'ın geçtiğimiz pazartesi günü görevden ayrılmasının ardından yeni bir başantrenör arayışına girdi. Organizasyon ayrıca yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo ile ilgili zorlu geçebilecek bir yaz dönemine hazırlanıyor.

İki kez MVP seçilen Giannis, Ekim ayında hâlâ Bucks kadrosunda olması halinde 4 yıl ve 275 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalama hakkına sahip olacak. Ancak sezon içinde oyuncunun, oynamak istemesine rağmen takım tarafından kenarda tutulduğunu iddia etmesi, taraflar arasındaki ilişkinin gerilmesine yol açtı. Bu açıklamalar üzerine NBA yönetimi bir soruşturma başlattı ve süreç hâlen devam ediyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
