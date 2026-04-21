Bucks, eski Grizzlies koçu Jenkins ile yakından ilgileniyor

Milwaukee Bucks, başantrenörlük koltuğu için tanıdık bir ismi gündemine aldı.



The Athletic'ten Sam Amick ve Eric Nehm'in haberine göre Bucks, eski Memphis Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins ile ciddi şekilde ilgileniyor.



Jenkins'in geçtiğimiz hafta Memphis'te takım sahipleri Wes Edens ve Jimmy Haslam ile genel menajer Jon Horst ile bir araya geldiği ve tarafların yeniden görüşmesinin beklendiği bildirildi.



Jenkins, Memphis'te göreve başlamadan önce uzun yıllar boyunca Mike Budenholzer'ın yardımcılığını yaptı ve 2018-19 sezonunda onunla birlikte Milwaukee'ye geldi. Bucks o sezon 60 galibiyet alarak Doğu Konferansı'nı zirvede tamamladı ancak konferans finallerinde Toronto Raptors'a elendi. Bu sürecin ardından Jenkins, Grizzlies tarafından başantrenör olarak göreve getirildi.



41 yaşındaki koç, Memphis kariyerinde 250 galibiyet - 214 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Ancak 2025 Mart ayında, altıncı sezonunun sonlarına doğru sürpriz bir şekilde görevden alındı. O dönemde takım son 7 maçın 5'ini kaybetmiş ve Batı Konferansı'nda dördüncülükten altıncılığa gerilemişti, ancak hâlâ play-off potasında yer alıyordu.



Geçici başantrenör Tuomas Iisalo yönetiminde normal sezonu 4 galibiyet - 5 mağlubiyetle tamamlayan Grizzlies, play-in turnuvasına düşmüş ve ilk turda Oklahoma City Thunder karşısında süpürülerek elenmişti.



Bucks, Doc Rivers'ın geçtiğimiz pazartesi günü görevden ayrılmasının ardından yeni bir başantrenör arayışına girdi. Organizasyon ayrıca yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo ile ilgili zorlu geçebilecek bir yaz dönemine hazırlanıyor.



İki kez MVP seçilen Giannis, Ekim ayında hâlâ Bucks kadrosunda olması halinde 4 yıl ve 275 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalama hakkına sahip olacak. Ancak sezon içinde oyuncunun, oynamak istemesine rağmen takım tarafından kenarda tutulduğunu iddia etmesi, taraflar arasındaki ilişkinin gerilmesine yol açtı. Bu açıklamalar üzerine NBA yönetimi bir soruşturma başlattı ve süreç hâlen devam ediyor.



