20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Galatasaray'da en büyük koz Osimhen

Galatasaray'da sahalara geri dönmeye hazırlanan Victor Osimhen, sezonun kalanında takımının en büyük kozu olacak.

calendar 21 Nisan 2026 07:45
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın en yıldızı ve en büyük silahı Victor Osimhen artık sahalara dönmek için gün sayıyor.

ANKARA'DA RİSKE EDİLMEDİ

Sarı-kırmızılı takım Nijeryalı yıldızın yokluğunda iki maçta 5 puan kaybetmiş, şampiyonluk tehlikeye girmişti. Başka puan kaybı istemeyen teknik direktör Okan Buruk, henüz takımla iki idmana çıkan Osimhen'i Gençlerbirliği maçının kafilesine dahil etmişti. Ancak Fenerbahçe, cuma günü kendi sahasında oynadığı maçta uzatmalarda yediği golle Rizespor karşısında 2 puan kaybetti. Bu sonuç bütün planları değiştirdi, Okan Hoca, Osimhen'i Gençlerbirliği maçında riske atmadı.

EN BÜYÜK GOL SİLAHI

Hafta boyunca takımla birlikte çalışmalara katılacak olan Osimhen, son yedi idmanda yer almış olacak ve fiziksel eksikliğini de giderecek. Osimhen hafta sonunda Ali Sami Yen'de oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sezonun geri kalanında sarı kırmızılı takımın en büyük gol silahı olacak.

LİGDE SADECE 19 MAÇ

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan rövanş maçında kolu kırılan Osimhen, takımının son dört lig maçını kaçırdı. Sezon başında da sakatlıklar, kart cezaları ve Afrika Kupası nedeniyle 11 maçta görev alamayan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde yalnızca 19 maçta sahaya çıkabildi.

LİGDE 12 GOL ATTI

Sınırlı sürede oynamasına rağmen ligde 12 gol atıp 4 de asist yapan Osimhen'in, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son dört haftada sahada olması Okan Buruk'un elini rahatlatacak.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
