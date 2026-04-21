21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Muhammed Bilal Okay, dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak

Milli sporcu Muhammed Bilal Okay, Türkiye Şampiyonası'ndaki birinciliğiyle Dünya Muaythai Şampiyonası bileti aldı. Geçen yıl sakatlık nedeniyle çeyrek finalde veda eden Okay, bu kez Kosova'da altın madalyaya uzanarak hayalini tamamlamayı hedefliyor.

21 Nisan 2026 12:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak geçen yıl yarım kalan hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Mersin'de 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 24 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 71 kiloda birinci olan Muhammed Bilal Okay, bu başarısıyla Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Geçen yıl katıldığı şampiyonada elindeki sakatlık nedeniyle çeyrek finalde elenen milli sporcu, bu yıl haziran ayında Kosova'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istiyor.

- "Yarım kalan hayalimizi tamamlamak istiyoruz"

Muhammed Bilal Okay, AA muhabirine, hayaline ulaşmak için çok çalıştığını söyledi.

Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin hayalini kurduğunu ifade eden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bu spora hayal ederek başladım ve adım adım hedeflerime ilerliyorum. En büyük hayalim, Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanmak. Geçen yıl sakatlık nedeniyle bunu başaramadım. Bu yıl Kosova'da düzenlenecek şampiyonada hedefime ulaşıp yarım kalan hayalimizi tamamlamak istiyoruz."

Antrenör Serhat Akagündüz ise sporcusunun Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Hedefe odaklandıklarını aktaran Akagündüz, "Geçen yıl yaşadığı talihsizliğe rağmen bu yıl yeniden büyük bir motivasyonla hazırlandı. İnşallah Kosova'da altın madalyayı kazanarak hem ülkemizi hem de Şanlıurfa'yı gururlandırırız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
