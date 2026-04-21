Milli sporcu Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak geçen yıl yarım kalan hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Mersin'de 7-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 24 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 71 kiloda birinci olan Muhammed Bilal Okay, bu başarısıyla Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Geçen yıl katıldığı şampiyonada elindeki sakatlık nedeniyle çeyrek finalde elenen milli sporcu, bu yıl haziran ayında Kosova'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istiyor.
- "Yarım kalan hayalimizi tamamlamak istiyoruz"
Muhammed Bilal Okay, AA muhabirine, hayaline ulaşmak için çok çalıştığını söyledi.
Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin hayalini kurduğunu ifade eden milli sporcu, şunları kaydetti:
"Bu spora hayal ederek başladım ve adım adım hedeflerime ilerliyorum. En büyük hayalim, Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanmak. Geçen yıl sakatlık nedeniyle bunu başaramadım. Bu yıl Kosova'da düzenlenecek şampiyonada hedefime ulaşıp yarım kalan hayalimizi tamamlamak istiyoruz."
Antrenör Serhat Akagündüz ise sporcusunun Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.
Hedefe odaklandıklarını aktaran Akagündüz, "Geçen yıl yaşadığı talihsizliğe rağmen bu yıl yeniden büyük bir motivasyonla hazırlandı. İnşallah Kosova'da altın madalyayı kazanarak hem ülkemizi hem de Şanlıurfa'yı gururlandırırız." ifadelerini kullandı.
Muhammed Bilal Okay, dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak
Milli sporcu Muhammed Bilal Okay, Türkiye Şampiyonası'ndaki birinciliğiyle Dünya Muaythai Şampiyonası bileti aldı. Geçen yıl sakatlık nedeniyle çeyrek finalde veda eden Okay, bu kez Kosova'da altın madalyaya uzanarak hayalini tamamlamayı hedefliyor.
Milli sporcu Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak geçen yıl yarım kalan hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
