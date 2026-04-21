21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Galatasaray'ın Koopmeiners için rakibi Manchester United!

Galatasaray ve Manchester United, Juventus'tan Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners ile ilgileniyor.

calendar 21 Nisan 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Koopmeiners için rakibi Manchester United!
Galatasaray, Juventus forması giyen ve devre arasında da gündeme gelen Teun Koopmeiners'tan vazgeçmiyor.

GALATASARAY VE MANU

Tuttosport'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların, Hollandalı orta saha oyuncusuna ilgisi devam ediyor.

İngiltere'den Manchester United'ın da Koopmeiners ile ilgilendiği belirtildi.

30 MİLYON EURO

Juventus, 28 yaşındaki futbolcusundan en az 30 milyon euro bekliyor.

GOLLERİ GALATASARAY'A ATTI

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Teun Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Koopmeiners, bu sezon attığı 2 golü de Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında kaydetti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'in, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
