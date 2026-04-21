21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

NBA play-off'larında Timberwolves, Nuggets karşısında seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 119-114 yenerek seride 1-1 eşitlik sağladı.

21 Nisan 2026 10:21
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Timberwolves deplasmanda Nuggets'ı 5 farkla mağlup ederek seride durumu eşitledi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı, Julius Randle 24 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Nuggets'ta Jamal Murray 30 sayı, Nikola Jokic ise 24 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist kaydetti.

- Cavaliers, Raptors karşısında 2-0 öne geçti

Cleveland Cavaliers konuk ettiği Toronto Raptors'ı 115-105 yenerek Doğu Konferansı ilk tur serisinde 2-0 öne geçti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, James Harden 28 sayı, Evan Mobley ise 25 sayı kaydetti.

Raptors'ta Scottie Barnes'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
