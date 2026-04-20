20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı. İşte son oluşan puan durumu...

20 Nisan 2026 23:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı. 

Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi.

Şampiyonluk potasındaki ekiplerden Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerek iddiasını güçlendirdi.

Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak puan kaybederken, Trabzonspor da evinde ağırladığı RAMS Başakşehir'e uzatma dakikalarında puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

SONUÇLAR

Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: 1-2

Kocaelispor-Göztepe: 1-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 1-0

Samsunspor-Beşiktaş: 2-1

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: 3-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 30. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G B M A Y AV Puan
1.GALATASARAY 30 22 5 3 69 23 46 71
2.FENERBAHÇE 30 19 10 1 68 30 38 67
3.TRABZONSPOR 30 19 8 3 57 32 25 65
4.BEŞİKTAŞ 30 16 7 7 54 36 18 55
5.RAMS BAŞAKŞEHİR 30 13 9 8 48 31 17 48
6.GÖZTEPE 30 12 12 6 37 27 10 48
7.SAMSUNSPOR 30 10 12 8 36 39 -3 42
8.ÇAYKUR RİZESPOR 30 9 10 11 41 42 -1 37
9.TÜMOSAN KONYASPOR 30 9 10 11 38 41 -3 37
10.GAZİANTEP FK 30 9 10 11 41 49 -8 37
11.KOCAELİSPOR 30 9 9 12 25 34 -9 36
12.CORENDON ALANYASPOR 30 6 15 9 35 35 0 33
13.KASIMPAŞA 30 7 10 13 29 41 -12 31
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 30 7 7 16 30 49 -19 28
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 30 6 7 17 29 44 -15 25
16.İKAS EYÜPSPOR 30 6 7 17 22 44 -22 25
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 30 4 11 15 21 57 -36 23
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 30 5 5 20 27 53 -26 20

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

