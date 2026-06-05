Filenin Sultanları, İtalya ile kozlarını paylaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya'nın karşısına çıkacak.
Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.
Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, cumartesi günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.
Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, cumartesi günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.