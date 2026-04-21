21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Victor Wembanyama, oy birliğiyle Yılın Savunmacısı seçilen ilk oyuncu oldu

San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Victor Wembanyama, NBA tarihinde Yılın Savunmacısı (Defensive Player of the Year) ödülünü oy birliğiyle kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

calendar 21 Nisan 2026 12:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Henüz 22 yaşında olan yıldız oyuncu, aynı zamanda 1982-83 sezonunda ödülün verilmeye başlanmasından bu yana bu ödülü kazanan en genç isim unvanını da elde etti.

Spor yazarları ve yayıncılardan oluşan bir jüri tarafından belirlenen ödül için Wembanyama; Oklahoma City Thunder oyuncusu Chet Holmgren ve Detroit Pistons kanat oyuncusu Ausar Thompson'ı geride bıraktı.

Wembanyama, maç başına 3.1 blok ortalamasıyla üst üste üçüncü kez NBA'de bu kategoride lider olurken; aynı zamanda savunma galibiyet katkısı (defensive win shares) alanında 5 ile zirvede yer aldı ve 101 savunma rating'i ile lig lideri oldu. Ayrıca maç başına 9.5 savunma ribaundu ile ikinci, toplam ribaund kategorisinde ise 11.5 ortalama ile dördüncü sırada yer aldı.

İki kez All-Star seçilen genç yıldız, takımının ligin üçüncü en iyi savunmasına (111.3) sahip olmasında kilit rol oynadı. Wembanyama sahadayken bu istatistik dramatik bir şekilde gelişerek lig lideri olan 107.7 savunma rating'ine ulaştı. Sayısal verilerin ötesinde, Wembanyama'nın gard oyunculara karşı yaptığı switch savunmaları ve yaklaşık 2.44 metreyi bulan kanat açıklığıyla dış şut fırsatlarını engelleme yeteneği de dikkat çekti.

NBA ayrıca Wembanyama'yı MVP ödülü için finalist üç oyuncudan biri olarak açıkladı. Bu listede, geçen yılın MVP'si Shai Gilgeous-Alexander ve Denver Nuggets yıldızı, üç kez MVP kazanan Nikola Jokic de yer aldı.

Wembanyama, Spurs tarihinde bu ödülü kazanan dördüncü oyuncu oldu. Daha önce Alvin Robertson (1985-86), David Robinson (1991-92) ve Kawhi Leonard (2014-15 ve 2015-16) bu başarıya ulaşmıştı.

Fransız yıldız ayrıca, Marc Gasol, Joakim Noah, Rudy Gobert ve Giannis Antetokounmpo'nun ardından bu ödülü kazanan Avrupa doğumlu beşinci oyuncu oldu. Son 14 kazananın 7'sinin Avrupalı olması dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
