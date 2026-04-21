Victor Wembanyama, oy birliğiyle Yılın Savunmacısı seçilen ilk oyuncu oldu

San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Victor Wembanyama, NBA tarihinde Yılın Savunmacısı (Defensive Player of the Year) ödülünü oy birliğiyle kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.



Henüz 22 yaşında olan yıldız oyuncu, aynı zamanda 1982-83 sezonunda ödülün verilmeye başlanmasından bu yana bu ödülü kazanan en genç isim unvanını da elde etti.



Spor yazarları ve yayıncılardan oluşan bir jüri tarafından belirlenen ödül için Wembanyama; Oklahoma City Thunder oyuncusu Chet Holmgren ve Detroit Pistons kanat oyuncusu Ausar Thompson'ı geride bıraktı.



Wembanyama, maç başına 3.1 blok ortalamasıyla üst üste üçüncü kez NBA'de bu kategoride lider olurken; aynı zamanda savunma galibiyet katkısı (defensive win shares) alanında 5 ile zirvede yer aldı ve 101 savunma rating'i ile lig lideri oldu. Ayrıca maç başına 9.5 savunma ribaundu ile ikinci, toplam ribaund kategorisinde ise 11.5 ortalama ile dördüncü sırada yer aldı.



İki kez All-Star seçilen genç yıldız, takımının ligin üçüncü en iyi savunmasına (111.3) sahip olmasında kilit rol oynadı. Wembanyama sahadayken bu istatistik dramatik bir şekilde gelişerek lig lideri olan 107.7 savunma rating'ine ulaştı. Sayısal verilerin ötesinde, Wembanyama'nın gard oyunculara karşı yaptığı switch savunmaları ve yaklaşık 2.44 metreyi bulan kanat açıklığıyla dış şut fırsatlarını engelleme yeteneği de dikkat çekti.



NBA ayrıca Wembanyama'yı MVP ödülü için finalist üç oyuncudan biri olarak açıkladı. Bu listede, geçen yılın MVP'si Shai Gilgeous-Alexander ve Denver Nuggets yıldızı, üç kez MVP kazanan Nikola Jokic de yer aldı.



Wembanyama, Spurs tarihinde bu ödülü kazanan dördüncü oyuncu oldu. Daha önce Alvin Robertson (1985-86), David Robinson (1991-92) ve Kawhi Leonard (2014-15 ve 2015-16) bu başarıya ulaşmıştı.



Fransız yıldız ayrıca, Marc Gasol, Joakim Noah, Rudy Gobert ve Giannis Antetokounmpo'nun ardından bu ödülü kazanan Avrupa doğumlu beşinci oyuncu oldu. Son 14 kazananın 7'sinin Avrupalı olması dikkat çekti.



