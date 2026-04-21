21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinde Cosea Bourg'u konuk edecek

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta final serisi ilk maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'u ağırlayacak.

calendar 21 Nisan 2026 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ta final serisi ilk maçında 22 Nisan Çarşamba günü Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'u konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. 

Siyah-beyazlı ekip, normal sezonda mücadele ettiği B Grubu'nu Cosea JL Bourg'un önünde ilk sırada tamamladı. 

Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seriyi kazanması halinde gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

TEK EKSİK KAMAGATE

Beşiktaş GAİN'de Cosea JL Bourg ile oynanacak final serisi öncesinde tek eksik pivot Ismael Kamagate.

Siyah-beyazlı takımın Fransız basketbolcusunun, final serisinde sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

NORMAL SEZONDA LİDER BEŞİKTAŞ GAIN

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta normal sezonu B Grubu'nda ilk sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla zirvede yer aldı.

Beşiktaş, bu performansıyla doğrudan çeyrek finale adını yazdırdı.

COSEA JL BOURG NORMAL SEZONU İKİNCİ TAMAMLADI

Fransız ekibi, Beşiktaş GAİN'in bulunduğu B Grubu'nu ikinci sırada noktaladı.

Cosea JL Bourg, grupta siyah-beyazlılarla aynı sonuçları (13 galibiyet, 5 yenilgi) alırken averajla ikinci basamakta kaldı.

Fransız ekibi de yoluna çeyrek finalden devam etti.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini geçerek finale adlarını yazdırdı. 

Çeyrek finalde İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı ağırlayan Beşiktaş, maçı tek sayı farkla 77-76 kazandı ve yarı finale yükseldi. Yarı final serisinde bir diğer Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'ni 2-0 geçen siyah-beyazlılar, ilk finalist oldu.

Beşiktaş gibi organizasyona çeyrek finalde devam eden Cosea JL Bourg, Slovenya takımı Cedevita Olimpija'yı 83-79 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı. Sonraki turda bir başka Türk takımı Türk Telekom'u seride 2-1 yenen Fransa temsilcisi, finale çıkarak Beşiktaş GAİN ile kupa mücadelesi vermeye hak kazandı.

BEŞİKTAŞ, NORMAL SEZONDAKİ İKİ MAÇI DA KAZANNDI 

Beşiktaş GAİN, normal sezonda Cosea JL Bourg ile oynadığı iki maçta da galip geldi. B Grubu'nda sahasında oynadığı ilk maçı 90-60 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise 103-99 galip geldi.

Finalde kupa için mücadele edecek Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6. RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, EuroCup'ta 6. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekibin geride kalan maçlarda galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, daha önce 2023-2024 sezonunda EuroCup yarı finalinde karşılaşmış ve Fransız ekibi Beşiktaş'a seride 2-1 üstünlük kurarak finale yükselmişti.

AVRUPA'DA EVİNDE KAYBETMEDİ

Beşiktaş GAİN, organizasyonda bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda namağlup yoluna devam ediyor.

Avrupa'da grup, çeyrek final ve yarı final olmak üzere toplam 11 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, söz konusu maçların tamamını kazandı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde rakiplerini mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, bir maçını ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde mücadele etti ve söz konusu karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

SAHA AVANTAJI BEŞİKTAŞ GAİN'İN

Final serisinde saha avantajı, normal sezonda grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlı takımda olacak.

Eşleşmenin ilk maçına yarın Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi, ikinci karşılaşmasına ise 28 Nisan Salı günü Cosea JL Bourg'un sahası Ekinox Salonu ev sahipliği yapacak.

Şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maça kalması durumunda eşleşmenin kaderini belirleyecek karşılaşma, 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
