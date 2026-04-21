Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 13:39 -
Güncelleme Tarihi:
21 Nisan 2026 13:39
23 Nisan noterler açık mı, çalışıyor mu? (2026)
Takvim yaprakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru hızla ilerlerken, ticari hayatını durdurmak istemeyen ve resmi işlemlerini aradan çıkarmaya çalışan vatandaşların aklında o devasa soru yankılanıyor! Özellikle ikinci el araç alım satımı yapacak olanlar, tapu devri bekleyenler, vekaletname veya tasdikname çıkartmak için evraklarını hazırlayanlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "23 Nisan noterler tatil mi? 23 Nisan Perşembe noterler açık mı, çalışıyor mu? Nöbetçi noter sistemi devrede olacak mı?" sorguları hukuk ve ekonomi sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hem bireysel işlemleri olanları hem de ticari işletmeleri yakından ilgilendiren o resmi tatil takvimi...
Hafta bitmeden sözleşmelerine resmiyet kazandırmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, perşembe günü o tasdik mühürleri basılmaya devam edecek mi?
23 NİSAN 2026 NOTERLER TATİL Mİ, AÇIK MI? (PERŞEMBE)Kısa, net ve planlarınızı baştan yaptıracak o cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki TÜM NOTERLER 23 Nisan 2026 Perşembe günü KAPALI OLACAKTIR!Noterler, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) koordinasyonunda kamu hizmeti veren kurumlar statüsündedir. Bu nedenle, tıpkı bankalar, okullar ve diğer devlet daireleri gibi 23 Nisan Perşembe günü tam gün boyunca hizmet vermeyecekler ve kepenk indirecekler.NÖBETÇİ NOTER SİSTEMİ AÇIK OLACAK MI?İşte vatandaşların kafasını en çok karıştıran ve "acaba işimi halledebilir miyim?" umudunu yeşerten o kritik detay! Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) uygulanan "Nöbetçi Noter" sisteminin tatillerde de çalışıp çalışmadığı devasa bir merak konusu.Mevcut yasal düzenlemelere göre: Milli ve dini bayramları kapsayan resmi tatil günlerinde Nöbetçi Noter uygulaması YAPILMAMAKTADIR. Yani 23 Nisan Perşembe günü nöbetçi noterler de dahil olmak üzere açık olan hiçbir noter şubesi bulamazsınız. Bu günde herhangi bir araç devri, gayrimenkul satış vekaleti veya evrak tasdik işlemi gerçekleştirilmesi teknik olarak imkansızdır.İŞLEMLER NE ZAMAN YAPILABİLECEK?23 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilemeyen tüm resmi işlemler, mesainin yeniden başlayacağı 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir. Perşembe günü için sözleşme veya araç devri planlayan vatandaşların, randevularını ya çarşamba gününe çekmesi ya da cuma gününe ertelemesi gerekmektedir.
