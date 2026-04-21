Gaziantep FK, Mirel Radoi ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.



Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile anlaşma sağladı.



TÜRKİYE'YE GELİYOR



beIN Sports'un haberine göre, kırmızı-siyahlıların anlaşmaya vardığı 45 yaşındaki Rumen teknik adamın bu gece (Salı) Gaziantep'te olması bekleniyor.



Mart ayında FCSB'nin başına geçen Radoi, Rumen temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Radoi, Farul karşısında pazartesi günü alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Gaziantep'e gelerek yeni takımına imza atacak.



ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR



Radoi, kariyerinde FCSB dışında; Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde görev yaptı.



Gaziantep FK'da eski teknik direktör Marius Sumudica da gündeme gelmişti.



