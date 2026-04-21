21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Gaziantep FK, Mirel Radoi ile anlaştı!

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile anlaşmaya vardı.

calendar 21 Nisan 2026 16:24 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 16:25
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni teknik direktörü için geri sayıma geçti.

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

beIN Sports'un haberine göre, kırmızı-siyahlıların anlaşmaya vardığı 45 yaşındaki Rumen teknik adamın bu gece (Salı) Gaziantep'te olması bekleniyor.

Mart ayında FCSB'nin başına geçen Radoi, Rumen temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Radoi, Farul karşısında pazartesi günü alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Gaziantep'e gelerek yeni takımına imza atacak.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Radoi, kariyerinde FCSB dışında; Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde görev yaptı.

Gaziantep FK'da eski teknik direktör Marius Sumudica da gündeme gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.