Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 11:54 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 11:54

Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? Dev eşleşmelerin maç programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) nefesler tutuldu, grup aşamalarının ardından gözler o büyük ve acımasız eleme turuna, yani çeyrek final heyecanına çevrildi! Konyaspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam (21 Nisan) oynanacak o dev maçla perdesi açılacak olan çeyrek final maratonu öncesinde, futbolseverlerin aklı kurallarda ve statüde! Tuttuğu takımın yarı final yolculuğunu hesaplayan milyonlarca taraftar, arama motorlarında sabahtan bu yana "Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? ZTK çeyrek final rövanşlı mı oynanacak, beraberlikte ne olacak?" sorguları ile spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya aldı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen o güncel kupa formatının tüm detayları ve dev maçların takvimi...

Abone Ol
Yarı final biletini cebine koymak isteyen 8 dev takımın taraftarları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu turda telafi var mı yoksa kaybeden direkt evine mi dönüyor?
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI? (2025-2026 STATÜSÜ)
Kısa, net ve heyecanı ikiye katlayan o cevap: Evet! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları TEK MAÇ eleme usulüne göre oynanacaktır!

TFF'nin son yıllarda kupa formatında yaptığı o devrim niteliğindeki değişikliklerle birlikte, artık takımlar için çeyrek finalde "rövanş" veya "telafi" şansı bulunmuyor. Karşılaşmalar, kura çekimi sonucunda ev sahibi avantajını elinde bulunduran takımın (seri başı takımın) sahasında oynanacak ve 90 dakikanın sonunda kazanan taraf, adını doğrudan yarı finale yazdıracak!

BERABERLİK DURUMUNDA NE OLACAK?
Tek maç üzerinden oynanacak bu nefes kesen eşleşmelerde telafinin olmaması kuralları da netleştiriyor. Eğer 90 dakikalık normal süre beraberlikle (eşitlikle) sonuçlanırsa:

Maç direkt olarak 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, yarı finale çıkacak olan takımı seri penaltı atışları belirleyecek!

(Not: Çeyrek final turu itibarıyla tüm maçlarda VAR sistemi eksiksiz bir şekilde devrede olacaktır.)

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI (21-23 NİSAN 2026)
Adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak 8 takımın o kritik ve telafisi olmayan "tek maçlık" fikstürü ise şu şekilde:


21 Nisan 2026 Salı:

20.30 | Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan 2026 Çarşamba:

20.30 | Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan 2026 Perşembe:

18.45 | Samsunspor - Trabzonspor

20.45 | Beşiktaş - Alanyaspor

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.