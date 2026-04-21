Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? Dev eşleşmelerin maç programı belli oldu!

Yarı final biletini cebine koymak isteyen 8 dev takımın taraftarları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu turda telafi var mı yoksa kaybeden direkt evine mi dönüyor?

Kısa, net ve heyecanı ikiye katlayan o cevap: Evet! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları TEK MAÇ eleme usulüne göre oynanacaktır!

TFF'nin son yıllarda kupa formatında yaptığı o devrim niteliğindeki değişikliklerle birlikte, artık takımlar için çeyrek finalde "rövanş" veya "telafi" şansı bulunmuyor. Karşılaşmalar, kura çekimi sonucunda ev sahibi avantajını elinde bulunduran takımın (seri başı takımın) sahasında oynanacak ve 90 dakikanın sonunda kazanan taraf, adını doğrudan yarı finale yazdıracak!

BERABERLİK DURUMUNDA NE OLACAK?

Tek maç üzerinden oynanacak bu nefes kesen eşleşmelerde telafinin olmaması kuralları da netleştiriyor. Eğer 90 dakikalık normal süre beraberlikle (eşitlikle) sonuçlanırsa:

Maç direkt olarak 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, yarı finale çıkacak olan takımı seri penaltı atışları belirleyecek!

(Not: Çeyrek final turu itibarıyla tüm maçlarda VAR sistemi eksiksiz bir şekilde devrede olacaktır.)

Adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak 8 takımın o kritik ve telafisi olmayan "tek maçlık" fikstürü ise şu şekilde:

21 Nisan 2026 Salı:

20.30 | Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan 2026 Çarşamba:

20.30 | Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan 2026 Perşembe:

18.45 | Samsunspor - Trabzonspor

20.45 | Beşiktaş - Alanyaspor