Sporx
Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? Dev eşleşmelerin maç programı belli oldu!
Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 11:54 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) nefesler tutuldu, grup aşamalarının ardından gözler o büyük ve acımasız eleme turuna, yani çeyrek final heyecanına çevrildi! Konyaspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam (21 Nisan) oynanacak o dev maçla perdesi açılacak olan çeyrek final maratonu öncesinde, futbolseverlerin aklı kurallarda ve statüde! Tuttuğu takımın yarı final yolculuğunu hesaplayan milyonlarca taraftar, arama motorlarında sabahtan bu yana "Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? ZTK çeyrek final rövanşlı mı oynanacak, beraberlikte ne olacak?" sorguları ile spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya aldı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen o güncel kupa formatının tüm detayları ve dev maçların takvimi...
Yarı final biletini cebine koymak isteyen 8 dev takımın taraftarları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu turda telafi var mı yoksa kaybeden direkt evine mi dönüyor?
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI? (2025-2026 STATÜSÜ)Kısa, net ve heyecanı ikiye katlayan o cevap: Evet! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları TEK MAÇ eleme usulüne göre oynanacaktır!TFF'nin son yıllarda kupa formatında yaptığı o devrim niteliğindeki değişikliklerle birlikte, artık takımlar için çeyrek finalde "rövanş" veya "telafi" şansı bulunmuyor. Karşılaşmalar, kura çekimi sonucunda ev sahibi avantajını elinde bulunduran takımın (seri başı takımın) sahasında oynanacak ve 90 dakikanın sonunda kazanan taraf, adını doğrudan yarı finale yazdıracak!BERABERLİK DURUMUNDA NE OLACAK?Tek maç üzerinden oynanacak bu nefes kesen eşleşmelerde telafinin olmaması kuralları da netleştiriyor. Eğer 90 dakikalık normal süre beraberlikle (eşitlikle) sonuçlanırsa:Maç direkt olarak 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek.Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, yarı finale çıkacak olan takımı seri penaltı atışları belirleyecek!(Not: Çeyrek final turu itibarıyla tüm maçlarda VAR sistemi eksiksiz bir şekilde devrede olacaktır.)ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI (21-23 NİSAN 2026)Adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak 8 takımın o kritik ve telafisi olmayan "tek maçlık" fikstürü ise şu şekilde:
21 Nisan 2026 Salı:20.30 | Konyaspor - Fenerbahçe22 Nisan 2026 Çarşamba:20.30 | Galatasaray - Gençlerbirliği23 Nisan 2026 Perşembe:18.45 | Samsunspor - Trabzonspor20.45 | Beşiktaş - Alanyaspor
