Altay Bayındır için Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!

Manchester United forması giyen Altay Bayındır için transfer açıklaması geldi.Milli file bekçisi ile Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.Teknik direktör Kaplan,diye konuştu.Bu sezon Senne Lammens transferine kadar Manchester United'da kaleyi koruyan Altay Bayındır, 6 maçta görev aldı.Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki file bekçisinin, kulübü Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Altay Bayındır'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.