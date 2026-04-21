21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Altay Bayındır için Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!

Altay Bayındır ile birlikte Ankaragücü'nde çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, milli file bekçisini Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediğini söyledi.

calendar 21 Nisan 2026 16:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Altay Bayındır için Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!
Manchester United forması giyen Altay Bayındır için transfer açıklaması geldi.

Milli file bekçisi ile Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Teknik direktör Kaplan, "Kaleci Altay Bayındır'ı Ankaragücü'nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray'a karşı şans verdim. 6 gol yedi. Bir daha oynatma dediler. Arkasında durdum. Bugün Manchester'da. Şu anda Beşiktaş zaten istiyor ama Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor. Ederson'un yerine gelecek sezon Altay'ı izleyebiliriz." diye konuştu.

Bu sezon Senne Lammens transferine kadar Manchester United'da kaleyi koruyan Altay Bayındır, 6 maçta görev aldı.

MANU İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki file bekçisinin, kulübü Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Altay Bayındır'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
