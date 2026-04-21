Rıza Kayaalp'in final maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan o tarihi anlar için araştırmalar hızlandı. Peki, İstiklal Marşı'mızı bir kez daha tüm Avrupa'ya dinletmeye hazırlanan Rıza Kayaalp saat kaçta ringe çıkıyor?

Kısa, net ve alarm kurduracak o cevap: Rıza Kayaalp'in final maçı BUGÜN (21 Nisan 2026 Salı) akşam saatlerinde oynanacak!

Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil final müsabakaları akşam seansı saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Rıza Kayaalp'in 130 kilo final maçının ise, sıklet sıralamasına göre ilerleyen saatlerde (tahminen 19.30 - 20.30 saatleri arasında) başlaması bekleniyor.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Milli gururumuzun bu tarihi karşılaşması, her zaman olduğu gibi açık kanalda ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Final mücadelesini TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanalları üzerinden canlı yayınla kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Rıza Kayaalp, altın madalya için finalde Macar güreşçi Darius Attila Vitek ile karşı karşıya gelecek.

Ancak finale giden yolda dün yaşananlar tüm dünyada şok etkisi yarattı! Rıza Kayaalp, yarı finalde UWW (Dünya Güreş Birliği) adına yarışan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı. Milli sporcumuz minderde rakibini adeta ezip 4-0 önde götürürken, sinirlerine hakim olamayan Hlinchuk, ayakta devam eden mücadele sırasında Rıza Kayaalp'e çirkin bir şekilde tokat attı! Bu sportmenlik dışı skandal hareketin ardından Belaruslu güreşçi anında diskalifiye edildi ve efsanevi güreşçimiz adını finale yazdırdı.

Bu akşamki final maçı sadece bir altın madalya değil, aynı zamanda dünya güreş tarihinin yeniden yazılması anlamına geliyor. Kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, bu akşam Macar rakibini devirmesi halinde 13. kez Avrupa Şampiyonu olacak! Bu efsanevi zaferle birlikte, Rus efsane Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve adını güreş tarihine tam anlamıyla "altın" harflerle kazıyacak!