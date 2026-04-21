Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 12:26 -
Güncelleme Tarihi:
21 Nisan 2026 12:26
23 Nisan eczaneler tatil mi, açık mı, çalışıyor mu? (2026)
Tüm yurdu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sararken, acil servisten yeni çıkanların, rutin ilaçlarını temin etmek isteyenlerin ve reçetesini eline alan milyonlarca vatandaşın aklında o kritik soru yankılanıyor! Hastanelerin poliklinik servislerinin ve sağlık ocaklarının kapalı olduğu bu resmi tatil gününde, gözler sokak başlarındaki o kırmızı beyaz tabelalara çevrildi. Arama motorlarında sabahtan bu yana "23 Nisan eczaneler tatil mi? 23 Nisan Perşembe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane nasıl bulunur?" sorguları kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. İşte hem hastaları hem de hasta yakınlarını yakından ilgilendiren 2026 yılı eczane çalışma saatleri ve resmi tatil nöbet sistemi...
Perşembe günü elinde reçeteyle kapı kapı dolaşmak istemeyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kepenkler perşembe günü açık olacak mı?
23 NİSAN 2026 ECZANELER TATİL Mİ, AÇIK MI? (PERŞEMBE)Kısa, net ve ilaç arayışınızı yeniden planlamanızı sağlayacak o cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki standart mesai yapan tüm eczaneler 23 Nisan 2026 Perşembe günü KAPALI OLACAKTIR!Hafta içi normal şartlarda sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet veren mahalle eczanelerinin tamamı, tıpkı devlet daireleri ve bankalar gibi resmi tatil nedeniyle kepenk indirecektir.NÖBETÇİ ECZANELER DEVREDE! (İLAÇ NASIL ALINIR?)Standart eczanelerin kapalı olması, ilaca erişimin tamamen durduğu anlamına asla gelmez! Sağlık sisteminin en hayati halkalarından biri olan eczacılık hizmetleri, kriz anlarında ve resmi tatillerde de 7/24 kesintisiz devam eder.Nöbetçi Eczaneler Açık: 23 Nisan Perşembe günü, sadece bulunduğunuz il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile eczacı odaları tarafından belirlenmiş olan "Nöbetçi Eczaneler" hizmet vermeye devam edecektir.Bu eczaneler, Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan geceden başlayarak, Cuma sabahı mesai başlayana kadar aralıksız olarak hastaların ilaç ihtiyacını karşılayacaktır.NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?Acil bir durumda kapalı bir eczanenin kapısında kalmamak için en yakın nöbetçi eczaneyi saniyeler içinde şu yöntemlerle bulabilirsiniz:e-Devlet Üzerinden: e-Devlet kapısına giriş yaparak Sağlık Bakanlığı'nın "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından konumunuza en yakın eczaneyi anlık olarak görebilirsiniz.
Kapıdaki Listeler: Resmi tatillerde kapalı olan her eczane, camına veya dijital panosuna o gün nöbetçi olan en yakın eczanelerin adres ve telefonlarını asmak zorundadır.Eczacı Odası Siteleri: Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası web sitesi üzerinden güncel nöbetçi listelerine kolayca ulaşabilirsiniz.(Not: Eczanelerdeki normal mesai sistemi, 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.)
