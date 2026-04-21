23 Nisan eczaneler tatil mi, açık mı, çalışıyor mu? (2026)

Perşembe günü elinde reçeteyle kapı kapı dolaşmak istemeyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kepenkler perşembe günü açık olacak mı?

Kısa, net ve ilaç arayışınızı yeniden planlamanızı sağlayacak o cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki standart mesai yapan tüm eczaneler 23 Nisan 2026 Perşembe günü KAPALI OLACAKTIR!

Hafta içi normal şartlarda sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet veren mahalle eczanelerinin tamamı, tıpkı devlet daireleri ve bankalar gibi resmi tatil nedeniyle kepenk indirecektir.

Standart eczanelerin kapalı olması, ilaca erişimin tamamen durduğu anlamına asla gelmez! Sağlık sisteminin en hayati halkalarından biri olan eczacılık hizmetleri, kriz anlarında ve resmi tatillerde de 7/24 kesintisiz devam eder.

Nöbetçi Eczaneler Açık: 23 Nisan Perşembe günü, sadece bulunduğunuz il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile eczacı odaları tarafından belirlenmiş olan "Nöbetçi Eczaneler" hizmet vermeye devam edecektir.

Bu eczaneler, Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan geceden başlayarak, Cuma sabahı mesai başlayana kadar aralıksız olarak hastaların ilaç ihtiyacını karşılayacaktır.

Acil bir durumda kapalı bir eczanenin kapısında kalmamak için en yakın nöbetçi eczaneyi saniyeler içinde şu yöntemlerle bulabilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: e-Devlet kapısına giriş yaparak Sağlık Bakanlığı'nın "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından konumunuza en yakın eczaneyi anlık olarak görebilirsiniz.

Kapıdaki Listeler: Resmi tatillerde kapalı olan her eczane, camına veya dijital panosuna o gün nöbetçi olan en yakın eczanelerin adres ve telefonlarını asmak zorundadır.

Eczacı Odası Siteleri: Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası web sitesi üzerinden güncel nöbetçi listelerine kolayca ulaşabilirsiniz.

(Not: Eczanelerdeki normal mesai sistemi, 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.)