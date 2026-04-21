21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Napoli'de Lukaku krizi vedayla bitiyor!

Napoli, kriz yaşadığı Romelu Lukaku'ya para cezası verdi. Belçikalı futbolcunun sezon sonunda Napoli'den ayrılması bekleniyor.

calendar 21 Nisan 2026 13:34 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'de bu sezon kriz yaşanan Romelu Lukaku ile yaz aylarında yolların ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay sakatlığı nedeniyle milli takımına gitmeyen Lukaku, tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitti. Lukaku, kulübü Napoli'nin çağrısına rağmen ülkesinden dönmedi.

BEKLENEN ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Napoli'de Lukaku ile beklenen zirve pazartesi günü gerçekleşti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, ülkesinden dönen Romelu Lukaku ile görüşme gerçekleştirdi.

PARA CEZASI VERİLDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Napoli, 32 yaşındaki futbolcuya para cezası verdi.

CEZA SONRASI AYRILIK

Lukaku'ya aylık brüt maaşının yüzde 20'sine denk gelen 150.000 avroluk bir para cezası verildi. Bu para cezasının ardından Belçikalı oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

"KULÜP BUL" TALİMATI

Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre, Giovanni Manna ile Lukaku arasında gerçekleşen görüşmede Belçikalı futbolcunun menajeri Federico Pastorello da yer aldı. Pastorello'ya Lukaku'ya yeni bir kulüp bulması talimatı verildi.

Sakatlığı bulunan Lukaku, bu görüşmenin ardından tedavisi için yeniden ülkesi Belçika'ya gidecek. İki haftayı Belçika'da geçirecek deneyimli golcü, Serie A'da son 3 maça yetişmek istiyor.

Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukaku, bu sezon sakatlığı nedeniyle 7 maçta forma giyebildi. Deneyimli golcü, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.