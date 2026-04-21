21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Galatasaray'da Fenerbahçe için büyük önlem

Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde tesislere kurallar getirildi. Artık taktik antrenman yapılırken çalışanların izlemesine izin verilmeyecek. Kemerburgaz'a oyuncuların eş ve çocukları dışında kimse alınmayacak.

calendar 21 Nisan 2026 10:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un isyanı sonucunda başlatılan köstebek avı, Kemerburgaz Tesisleri'ne yeni kurallar getirdi.

ÖNLEM ALINIYOR

Haber sızdırdığı şüphesiyle bazı çalışanların kulüple ilişiği kesilirken, artık maç kadrosu ve haberlerin dışarıya sızmaması için birtakım önlemler alınıyor.

Özellikle Fenerbahçe derbisi öncesinde Kemerburgaz'da adeta kuş uçurulmayacak. Artık tesis çalışanlarının taktik idmanları izlemesine izin verilmeyecek. Oyuncuların çalıştığı saatlerde herkes dikkatli olacak.

FENERBAHÇE İÇİN ÖNLEM

Tesislere giriş-çıkışlara da kısıtlamalar getiriliyor. Tesislere artık yönetimin onayı dışında kimse alınmayacak.

Futbolcuların sadece eşleri ve çocukları Kemerburgaz'a alınacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde büyük önlemler alınırken, bu durum Okan Buruk görevde kaldığı sürece devam edecek. Tesislerde kamp ve taktik antrenman günlerinde de kulübün fotoğrafçıları dışında kimsenin görüntü almasına izin verilmeyecek. Artık işler her zamankinden sıkı tutulacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
