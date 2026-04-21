21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Sergen Yalçın düğmeye bastı! Altyapıdan dört takviye

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta altyapı hamlesi başlatarak yaz kampında 4 genç oyuncuyu A takıma kazandırmayı planlıyor. İşte o isimler...

calendar 21 Nisan 2026 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 10:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın düğmeye bastı! Altyapıdan dört takviye
Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün genlerinde yer alan 'altyapı' kültürünü yeniden canlandırmak için düğmeye bastı.

Siyah- beyazlı kulübün Türkiye'de altyapı konusunda bir marka olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, Fulya'nın tarihsel önemine dikkat çekerek yaz kampında yapılacak büyük hamlenin sinyallerini verdi.

Kendisinin de Beşiktaş altyapısından yetiştiğini hatırlatan Sergen Yalçın, kulübün öz kaynak düzenine olan güvenini şu sözlerle ifade etti: "Beşiktaş, Türkiye'de altyapıda bir markadır. Fulya'dan bugüne kadar birçok önemli yetenek çıktı. Bu yaz altyapıdan en az 4 oyuncuyu A takıma çıkaracağız."

RADARDAKİ 4 İSİM

Siyah-beyazlı ekibin yazın gerçekleştireceği hazırlık kampına katılması beklenen ve teknik heyetin radarında olan genç isimler şöyle:

Ayaz Haktan (17): Ön liberoda görev alan genç oyuncu, oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

Azem Yortaç (18): Defans hattının geleceği olarak görülen stoper.

Kerem Nurhan (18): Orta sahanın dinamizmini artırması beklenen genç yetenek.

Mehmet Tuğra Yeşilyurt (18): Kaleyi devralmaya aday genç eldiven.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
