Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün genlerinde yer alan 'altyapı' kültürünü yeniden canlandırmak için düğmeye bastı.
Siyah- beyazlı kulübün Türkiye'de altyapı konusunda bir marka olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, Fulya'nın tarihsel önemine dikkat çekerek yaz kampında yapılacak büyük hamlenin sinyallerini verdi.
Kendisinin de Beşiktaş altyapısından yetiştiğini hatırlatan Sergen Yalçın, kulübün öz kaynak düzenine olan güvenini şu sözlerle ifade etti: "Beşiktaş, Türkiye'de altyapıda bir markadır. Fulya'dan bugüne kadar birçok önemli yetenek çıktı. Bu yaz altyapıdan en az 4 oyuncuyu A takıma çıkaracağız."
RADARDAKİ 4 İSİM
Siyah-beyazlı ekibin yazın gerçekleştireceği hazırlık kampına katılması beklenen ve teknik heyetin radarında olan genç isimler şöyle:
Ayaz Haktan (17): Ön liberoda görev alan genç oyuncu, oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.
Azem Yortaç (18): Defans hattının geleceği olarak görülen stoper.
Kerem Nurhan (18): Orta sahanın dinamizmini artırması beklenen genç yetenek.
Mehmet Tuğra Yeşilyurt (18): Kaleyi devralmaya aday genç eldiven.
Sergen Yalçın düğmeye bastı! Altyapıdan dört takviye
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta altyapı hamlesi başlatarak yaz kampında 4 genç oyuncuyu A takıma kazandırmayı planlıyor. İşte o isimler...
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Serdal Adalı: "Gedson Fernandes Rusya'da mutlu"
-
9
Wolverhampton küme düştü!
-
8
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
-
7
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
-
6
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!
-
5
Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
4
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr
-
3
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"
-
2
Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
-
1
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
- 12:26 Gaziantep FK'da hasret sona erdi
- 12:20 Galatasaray'ın Koopmeiners için rakibi Manchester United!
- 12:15 Ezeli rekabette üstünlük Fenerbahçe'de!
- 12:10 Brooklyn Nets, koç Fernandez ile çok yıllı sözleşme uzattı
- 12:09 Bucks, eski Grizzlies koçu Jenkins ile yakından ilgileniyor
- 12:08 Green: "Steve Kerr dönemi sona yaklaşıyor gibi hissediyorum"
- 12:07 Victor Wembanyama, oy birliğiyle Yılın Savunmacısı seçilen ilk oyuncu oldu
- 12:06 Real Madrid, Osimhen için devrede!
- 12:00 Alperen Şengün: "LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…"
- 11:59 Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 11:44 Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat şoku!
- 11:41 Fenerbahçe'ye Sörloth için dev rakipler
- 11:35 Kayserispor'da istifa beklentisi!
- 11:29 Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
- 11:25 Bursaspor'da kombineler tükendi!
- 11:10 Sergen Yalçın için olay sözler!
- 11:03 Okan Buruk'tan kupada rotasyon planı
- 10:50 Mauro Icardi için transfer açıklaması!
- 10:50 Sergen Yalçın düğmeye bastı! Altyapıdan dört takviye
- 10:42 Sadettin Saran'dan kritik hamle: "Fedâkarlıktan kaçınmayacağız!"
- 10:41 Yazarlardan Galatasaray değerlendirmesi
- 10:26 Galatasaray'da Fenerbahçe için büyük önlem
- 10:21 NBA play-off'larında Timberwolves, Nuggets karşısında seriyi eşitledi
- 10:20 Galatasaray - Fenerbahçe: Derbide rekor kırılacak
- 10:01 Galatasaray'da sezon sonunda veda: Ahmed Kutucu
- 09:49 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder krizi!
- 09:40 Galatasaray'da tam isabet: Uğurcan Çakır!
- 09:24 Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
- 09:15 Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr
- 09:09 Galatasaray'ın Gabriel Sara planı
- 08:57 Kupaya günler kala şok karar
- 08:56 Galatasaray'a yerli golcü: Bertuğ Yıldırım
- 08:52 Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
- 08:45 Derbi hakemi için açıklama!
- 08:43 Dünya Kupası öncesi en büyük soru
- 08:21 Beşiktaş'ta transferde yeşil ışık: Everton Sousa Soares
- 08:18 Galatasaray'da yeni hedef Jonathan Rowe
- 08:01 Spor yazarlarından derbi değerlendirmesi
- 07:54 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
- 07:45 Galatasaray'da en büyük koz Osimhen
- 07:36 Okan Buruk'tan derbi planı
- 00:53 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"
- 00:03 Wolverhampton küme düştü!
- 23:56 Erling Moe: "Türkiye'deki insanlar küçümsüyor"
- 23:45 Gaziantep FK'den Burak Yılmaz için açıklama!
- 23:37 İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
- 23:19 Serdal Adalı: "Hakemlerle 20 puanımız gitti!"
- 23:19 Serdal Adalı: "Gedson Fernandes Rusya'da mutlu"
- 23:13 Rakibi tokat attı, Rıza Kayaalp finale çıktı!
- 23:08 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 22:40 Serdal Adalı'dan forma sponsorluğu için açıklama!
- 22:38 Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!
- 21:56 Gaziantep FK, Kayserispor'un umudunu kırdı!
- 21:04 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 21:01 İtalya'da oynanan karşılaşmada kalecinin boynu kırıldı!
- 20:46 Anadolu Efes kritik karşılaşmada Galatasaray'ı mağlup etti
- 20:43 Temsilcilerimiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesinde
- 20:23 Fenerbahçe Tekerlekli Basket'te Karabük'ü mağlup etti
- 20:15 Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı
- 20:05 Arda Turan'ın öğrencileri kazanmaya devam ediyor!
Wolverhampton küme düştü!
Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı
Chelsea için Diego Simeone iddiası!
Chelsea, Garnacho'yu satmak istiyor
Juventus, Muani'den vazgeçmiyor!
Szoboszlai'den yeni sözleşme açıklaması
Ibrahima Konate: "Liverpool'da kalmaya yakınım"
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
Alvaro Arbeloa: "Geleceğim için endişe etmiyorum"
Griezmann'dan final sonrası duygusal mesaj: "Geri döneceğiz"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20