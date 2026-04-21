Sergen Yalçın düğmeye bastı! Altyapıdan dört takviye

Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün genlerinde yer alan 'altyapı' kültürünü yeniden canlandırmak için düğmeye bastı.



Siyah- beyazlı kulübün Türkiye'de altyapı konusunda bir marka olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, Fulya'nın tarihsel önemine dikkat çekerek yaz kampında yapılacak büyük hamlenin sinyallerini verdi.



Kendisinin de Beşiktaş altyapısından yetiştiğini hatırlatan Sergen Yalçın, kulübün öz kaynak düzenine olan güvenini şu sözlerle ifade etti: "Beşiktaş, Türkiye'de altyapıda bir markadır. Fulya'dan bugüne kadar birçok önemli yetenek çıktı. Bu yaz altyapıdan en az 4 oyuncuyu A takıma çıkaracağız."



RADARDAKİ 4 İSİM



Siyah-beyazlı ekibin yazın gerçekleştireceği hazırlık kampına katılması beklenen ve teknik heyetin radarında olan genç isimler şöyle:



Ayaz Haktan (17): Ön liberoda görev alan genç oyuncu, oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.



Azem Yortaç (18): Defans hattının geleceği olarak görülen stoper.



Kerem Nurhan (18): Orta sahanın dinamizmini artırması beklenen genç yetenek.



Mehmet Tuğra Yeşilyurt (18): Kaleyi devralmaya aday genç eldiven.







