21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Ezeli rekabette üstünlük Fenerbahçe'de!

Galatasaray'ı yenip EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara bu sezon erkek voleybol dışında her branşta üstünlük kurdu. 17 maçta 14 galibiyet ve 4 kupa aldı.

calendar 21 Nisan 2026 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 12:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Ezeli rekabette üstünlük Fenerbahçe'de!
Son olarak EuroLeague Women finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 68- 55 yenerek, tarihinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-26 sezonunda ezeli rakibi ile futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere üç ana branşta toplam 17 kez karşılaştı. Sarı- lacivertliler bu maçlarda 14 galibiyet alırken, rakibine sadece 2 galibiyet ve 1 beraberlik bıraktı. 

Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda ayrıca 4 kupa zaferi elde ederek ezici bir üstünlük sergiledi. Kadın basketboldaki 7 maçta Fenerbahçe 7 galibiyet alırken, Cimbom'dan EuroLeague'in yanı sıra Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nı da kaptı. Erkek Futbol Süper Kupa'da da Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı-lacivertliler, kadın futbolda da şampiyonluğa koşuyor. Gözler şimdi hafta sonundaki derbiye çevrildi.

FENERBAHÇE: 54, DİĞERLERİ: 63

Kadın basketbolda Türk takımları ulusal ve uluslararası 117 kupa kazandı. Potanın Kraliçeleri dışındaki temsilcilerimiz, kadın basketbolunda yerel ve uluslararası arenada toplam 63 kupa kazandı. Fenerbahçe ise tek başına 54 kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezonu 4 kupa ile kapattı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
