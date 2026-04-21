Ezeli rekabette üstünlük Fenerbahçe'de!

Son olarak EuroLeague Women finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 68- 55 yenerek, tarihinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-26 sezonunda ezeli rakibi ile futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere üç ana branşta toplam 17 kez karşılaştı. Sarı- lacivertliler bu maçlarda 14 galibiyet alırken, rakibine sadece 2 galibiyet ve 1 beraberlik bıraktı.



Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda ayrıca 4 kupa zaferi elde ederek ezici bir üstünlük sergiledi. Kadın basketboldaki 7 maçta Fenerbahçe 7 galibiyet alırken, Cimbom'dan EuroLeague'in yanı sıra Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nı da kaptı. Erkek Futbol Süper Kupa'da da Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı-lacivertliler, kadın futbolda da şampiyonluğa koşuyor. Gözler şimdi hafta sonundaki derbiye çevrildi.



FENERBAHÇE: 54, DİĞERLERİ: 63



Kadın basketbolda Türk takımları ulusal ve uluslararası 117 kupa kazandı. Potanın Kraliçeleri dışındaki temsilcilerimiz, kadın basketbolunda yerel ve uluslararası arenada toplam 63 kupa kazandı. Fenerbahçe ise tek başına 54 kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezonu 4 kupa ile kapattı.



