20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Serdal Adalı: "Gedson Fernandes Rusya'da mutlu"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, orta saha transferi ve Gedson Fernandes hakkında HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2026 23:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes için çıkan iddialara dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gedson Fernandes'in Rusya'da mutlu olduğunu söyleyen Adalı, "En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

