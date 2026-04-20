Serdal Adalı: 'Gedson Fernandes Rusya'da mutlu'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes için çıkan iddialara dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gedson Fernandes'in Rusya'da mutlu olduğunu söyleyen Adalı, "En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.
