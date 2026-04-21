21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Sadettin Saran'dan kritik hamle: "Fedâkarlıktan kaçınmayacağız!"

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi "fedakârlıktan kaçmamalıyız" diyerek 3 milyon dolarlık primi galibiyet halinde dağıtma kararı aldı.

calendar 21 Nisan 2026 10:42 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 11:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan kritik hamle: 'Fedâkarlıktan kaçınmayacağız!'
Trendyol Süper Lig'de pazar günü lider Galatasaray ile farkı bire indirmek için sezonun en önemli maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de, Başkan Sadettin Saran ve yönetim dikkat çeken bir adım attı.

Sarı-lacivertli kulüpte göreve geldiği günden bu yana şampiyonluk hasretini sona erdirmek için tüm imkanları seferber eden Saran'ın, derbi öncesi oyuncuları motive edecek yeni bir karar üzerinde durduğu öğrenildi.

Başkan Saran'ın yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Çaykur Rizespor maçı öncesi planlanan prim uygulamasının sürdürülmesi fikri gündeme geldi. 

Daha önce yönetim, Rizespor karşılaşması ve Galatasaray derbisi için toplam 3 milyon dolarlık prim belirlemişti. Ancak Rize deplasmanında alınan beraberlik, önemli bir fırsatın kaçmasına neden oldu.

"FEDAKARLIKTAN KAÇMAMALIYIZ!"

Buna rağmen yönetim, derbinin kazanılması halinde söz konusu rakamı oyunculara dağıtmayı planlıyor. Saran'ın da toplantıda, "Rize maçının ardından o gece hiçbirimiz için iyi geçmedi. Bunu kabul ediyorum. Ama hala bir şansımız var ve bunu sürdürmeliyiz. Bu yüzden de hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız" dediği öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
