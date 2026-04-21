Sadettin Saran'dan kritik hamle: 'Fedâkarlıktan kaçınmayacağız!'

Trendyol Süper Lig'de pazar günü lider Galatasaray ile farkı bire indirmek için sezonun en önemli maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de, Başkan Sadettin Saran ve yönetim dikkat çeken bir adım attı.



Sarı-lacivertli kulüpte göreve geldiği günden bu yana şampiyonluk hasretini sona erdirmek için tüm imkanları seferber eden Saran'ın, derbi öncesi oyuncuları motive edecek yeni bir karar üzerinde durduğu öğrenildi.



Başkan Saran'ın yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Çaykur Rizespor maçı öncesi planlanan prim uygulamasının sürdürülmesi fikri gündeme geldi.



Daha önce yönetim, Rizespor karşılaşması ve Galatasaray derbisi için toplam 3 milyon dolarlık prim belirlemişti. Ancak Rize deplasmanında alınan beraberlik, önemli bir fırsatın kaçmasına neden oldu.



"FEDAKARLIKTAN KAÇMAMALIYIZ!"





Buna rağmen yönetim, derbinin kazanılması halinde söz konusu rakamı oyunculara dağıtmayı planlıyor. Saran'ın da toplantıda, "Rize maçının ardından o gece hiçbirimiz için iyi geçmedi. Bunu kabul ediyorum. Ama hala bir şansımız var ve bunu sürdürmeliyiz. Bu yüzden de hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız" dediği öğrenildi.







