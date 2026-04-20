Gaziantep FK, Kayserispor'un umudunu kırdı!

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.



Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-0'lık skorla kazandı.



Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mohamed Bayo, 45+1. dakikada Youssef Ait Bennasser (kendi kalesine) ve 80. dakikada penaltıdan Deian Sorescu kaydetti.



Bu sonuçla Gaziantep FK, Süper Lig'de üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Kayserispor'un ise galibiyet özlemi üç maça çıktı.



Puanını 37'ye yükselten Gaziantep FK, ligde rahat bir nefes alırken; Kayserispor 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.



4. dakikada Sorescu'nun sağdan pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı Katongo uzaklaştırdı.



25. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.



35. dakikada Benes'in savunma arkasında gönderdiği topla buluşan Cardoso'nun şutunda top savunmaya da çarptıktan sonra kaleci Zafer Görgen'de kaldı.



45+1. dakikada Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada orta sahada Bayo ile verkaç sonrası topla buluşan Camara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.



71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Dragus'un sert şutunda topu kaleci Bilal Bayazit uzaklaştırdı.



78. dakikada Kozlowski'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Sorescu, topu kaleci Bilal Bayazit'in solundan ağlara gönderdi: 3-0.





Stat: Gaziantep



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp



Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 86 Luis Perez), Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Gassama), Camara (Dk. 68 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90 Nazım Sangare), Lungoyi, Bayo (Dk. 68 Dragus)



Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek, Dk. 46 Burak Kapacak), Furkan Soyalp (Dk. 46 Makarov), Bennasser (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Mather (Dk. 46 Onugkha), Benes, Cardoso, Chalov



Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine), Dk. 80 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado, Dk. 51 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 43 Benes, Dk. 78 Burak Kapacak, 90+1 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)



