20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Kupaya günler kala şok karar

2026 Dünya Kupası'na kısa süre kala Suudi Arabistan'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takımı turnuvaya taşıyan teknik direktör Herve Renard görevden alındı. Yerine ise Yunan teknik adam Georgios Donis'in getirileceği açıklandı. Bu değişiklik, turnuva öncesi takımın hazırlık sürecini doğrudan etkileyebilir.

21 Nisan 2026 08:57
Sporx.com dış haberler
Kupaya günler kala şok karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünyanın en büyük organizasyonuna günler kala kala Suudi Arabistan'da şok gelişme: Teknik direktör Herve Renard görevden alındı. Renard'ın yerini Al-Khaleej'den Georgios Donis'in alacağı açıklandı. Suudi Arabistan, İspanya ve Uruguay ile aynı grupta teknik direktörsüz kaldı.

GÖREVDEN ALMA

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, başında olduğu milli takımı Dünya Kupası'na taşıyan Hervé Renard'ı 17 Nisan'da, anında geçerli olmak üzere görevden aldı. Karar, Fransız teknik adamın kendisi tarafından AFP ajansına verilen telefon görüşmesiyle doğrulandı. 

Kırkdokuz saattir bu haberin gelişeceğine dair sinyaller alınıyordu. Mart uluslararası arasında Suudi Arabistan, hazırlık maçlarında Mısır'a 0-4 yenildi; ardından Sırbistan'a da 1-2 kaybetti. Bu iki sonuç, federasyon yönetiminin direnci kırmak için yeterli oldu. Federasyon başkanı Yasser Al-Misehal'in kararı bizzat verdiği bildirildi.

RENARD KONUŞTU: "EN AZINDAN BU GURUR KALDI"

57 yaşındaki Renard, kovulma haberini AFP'ye verdiği telefon görüşmesinde sakin bir teslimiyetle karşıladı: "İşte futbol bu... Suudi Arabistan Dünya Kupası'na yedi kez katıldı, bunların ikisinde benimle. Ve hem elemeleri yönetip hem de Dünya Kupası'nda sahaya çıkan tek teknik direktör benim, 2022'de. En azından bu gurur kaldı."

Renard, Fransa'da doğup büyüyen, özgün kariyeriyle uluslararası futbolun en ilgi çekici isimlerinden biri. 2012'de Zambia ile, 2015'te Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı; her iki ülke de turnuvaya sürpriz şampiyon olarak çıktı. 2018'de Fas'ı, 2022'de Suudi Arabistan'ı Dünya Kupası'na götürdü. 2022'nin en çarpıcı anı ise onun yönetiminde geldi: Suudi Arabistan, grup aşamasının ilk maçında mevcut şampiyon Arjantin'i 2-1 yendi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Renard 2023'te Suudi kadrosunu bırakıp Fransa Kadın Milli Takımı'nın başına geçmişti. 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finale taşıdığı takımın ardından 2024 sonunda Suudi Arabistan'a ikinci kez döndü. Bu ikinci dönüş ancak birkaç ay sürebildi.

YERİNE DONIS GELİYOR

Renard'ın koltuğuna 56 yaşındaki Yunan teknik direktör Georgios Donis oturacak. Saudi Times anlaşmanın tamamlandığını doğrularken Fabrizio Romano da "Al-Khaleej'den Georgios Donis, Dünya Kupası 2026'da Suudi Arabistan'ı yönetecek. Sözleşme imzalandıktan sonra resmi açıklama gelecek, anlaşma sağlandı" notunu düştü.

Donis, geniş kulüp deneyimine sahip ama uluslararası futbolda ilk kez bir milli takımın başına geçiyor. Kariyerinin önemli bir bölümünü Suudi Arabistan'da geçirdi; Al-Khaleej dahil beş farklı Suudi kulübünde çalıştı. Futbolculuk yıllarında ise 24 kez Yunanistan milli formasını giydi ve İngiltere Premier Ligi'nde Blackburn Rovers'ta ter döktü. Yöneticilik kariyerindeki bu ilk uluslararası görev, olağanüstü kısa bir hazırlık süresiyle geldi.

GRUP H, İSPANYA VE URUGUAY

Timing bu kararın en dikkat çekici boyutu. Suudi Arabistan, H Grubu'nda eski dünya şampiyonları İspanya ve Uruguay ile birlikte mücadele edecek; dördüncü rakipleri ise ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları. Tüm grup maçları ABD'de oynanacak.

İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın teknik ekipleri aylardır Renard döneminin Suudi Arabistan'ını analiz ediyordu. Donis'in göreve gelmesiyle bu analizlerin büyük bölümü yeniden yapılmak zorunda kalacak.

Suudi Arabistan tarihte Dünya Kupası'na yedi kez katıldı; en iyi sonuç 1994 ABD turnuvasındaki son 16 barajı. Grubun kapanmasından kısa süre sonra gerçekleşen bu yönetim değişikliği, Green Falcons'ın turnuvaya ne kadar hazır gireceği sorusunu açık bırakıyor.

Herve Renard — Kariyer Özeti

Doğum: 1968, Aix-les-Bains, Fransa
Yaş: 57

Teknik Direktörlük Kariyerinin Öne Çıkan Anları:

• 2012 — Zambia ile Afrika Uluslar Kupası Şampiyonluğu
• 2015 — Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası Şampiyonluğu
• 2018 — Fas'ı Dünya Kupası'na taşıdı
• 2022 — Suudi Arabistan ile şampiyon Arjantin'i 2-1 yendi (tarihsel sürpriz)
• 2023 — Fransa Kadın Milli Takımı (2023 DK çeyrek finali, 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek finali)
• 2024 sonu — Suudi Arabistan'a ikinci dönüş
• 17 Nisan 2026 — Görevden alındı

Suudi Arabistan H Grubu (2026 Dünya Kupası):

• İspanya (eski şampiyon)
• Uruguay (eski şampiyon)
• Yeşil Burun Adaları (ilk kez katılım)
• Tüm maçlar ABD'de

Yeni Teknik Direktör: Georgios Donis

• Yaş: 56, Yunan
• Daha önce 5 Suudi kulübünü yönetti
• Milli takım deneyimi: İlk kez
• Eski kulübü: Al-Khaleej (Suudi Pro Ligi)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.