Kupaya günler kala şok karar

Dünyanın en büyük organizasyonuna günler kala kala Suudi Arabistan'da şok gelişme: Teknik direktör Herve Renard görevden alındı. Renard'ın yerini Al-Khaleej'den Georgios Donis'in alacağı açıklandı. Suudi Arabistan, İspanya ve Uruguay ile aynı grupta teknik direktörsüz kaldı.



GÖREVDEN ALMA



Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, başında olduğu milli takımı Dünya Kupası'na taşıyan Hervé Renard'ı 17 Nisan'da, anında geçerli olmak üzere görevden aldı. Karar, Fransız teknik adamın kendisi tarafından AFP ajansına verilen telefon görüşmesiyle doğrulandı.



Kırkdokuz saattir bu haberin gelişeceğine dair sinyaller alınıyordu. Mart uluslararası arasında Suudi Arabistan, hazırlık maçlarında Mısır'a 0-4 yenildi; ardından Sırbistan'a da 1-2 kaybetti. Bu iki sonuç, federasyon yönetiminin direnci kırmak için yeterli oldu. Federasyon başkanı Yasser Al-Misehal'in kararı bizzat verdiği bildirildi.



RENARD KONUŞTU: "EN AZINDAN BU GURUR KALDI"



57 yaşındaki Renard, kovulma haberini AFP'ye verdiği telefon görüşmesinde sakin bir teslimiyetle karşıladı: "İşte futbol bu... Suudi Arabistan Dünya Kupası'na yedi kez katıldı, bunların ikisinde benimle. Ve hem elemeleri yönetip hem de Dünya Kupası'nda sahaya çıkan tek teknik direktör benim, 2022'de. En azından bu gurur kaldı."



Renard, Fransa'da doğup büyüyen, özgün kariyeriyle uluslararası futbolun en ilgi çekici isimlerinden biri. 2012'de Zambia ile, 2015'te Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı; her iki ülke de turnuvaya sürpriz şampiyon olarak çıktı. 2018'de Fas'ı, 2022'de Suudi Arabistan'ı Dünya Kupası'na götürdü. 2022'nin en çarpıcı anı ise onun yönetiminde geldi: Suudi Arabistan, grup aşamasının ilk maçında mevcut şampiyon Arjantin'i 2-1 yendi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.



Renard 2023'te Suudi kadrosunu bırakıp Fransa Kadın Milli Takımı'nın başına geçmişti. 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finale taşıdığı takımın ardından 2024 sonunda Suudi Arabistan'a ikinci kez döndü. Bu ikinci dönüş ancak birkaç ay sürebildi.



YERİNE DONIS GELİYOR



Renard'ın koltuğuna 56 yaşındaki Yunan teknik direktör Georgios Donis oturacak. Saudi Times anlaşmanın tamamlandığını doğrularken Fabrizio Romano da "Al-Khaleej'den Georgios Donis, Dünya Kupası 2026'da Suudi Arabistan'ı yönetecek. Sözleşme imzalandıktan sonra resmi açıklama gelecek, anlaşma sağlandı" notunu düştü.



Donis, geniş kulüp deneyimine sahip ama uluslararası futbolda ilk kez bir milli takımın başına geçiyor. Kariyerinin önemli bir bölümünü Suudi Arabistan'da geçirdi; Al-Khaleej dahil beş farklı Suudi kulübünde çalıştı. Futbolculuk yıllarında ise 24 kez Yunanistan milli formasını giydi ve İngiltere Premier Ligi'nde Blackburn Rovers'ta ter döktü. Yöneticilik kariyerindeki bu ilk uluslararası görev, olağanüstü kısa bir hazırlık süresiyle geldi.



GRUP H, İSPANYA VE URUGUAY



Timing bu kararın en dikkat çekici boyutu. Suudi Arabistan, H Grubu'nda eski dünya şampiyonları İspanya ve Uruguay ile birlikte mücadele edecek; dördüncü rakipleri ise ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları. Tüm grup maçları ABD'de oynanacak.



İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın teknik ekipleri aylardır Renard döneminin Suudi Arabistan'ını analiz ediyordu. Donis'in göreve gelmesiyle bu analizlerin büyük bölümü yeniden yapılmak zorunda kalacak.



Suudi Arabistan tarihte Dünya Kupası'na yedi kez katıldı; en iyi sonuç 1994 ABD turnuvasındaki son 16 barajı. Grubun kapanmasından kısa süre sonra gerçekleşen bu yönetim değişikliği, Green Falcons'ın turnuvaya ne kadar hazır gireceği sorusunu açık bırakıyor.



