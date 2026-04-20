20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

George Russell: "Eninde sonunda anlaşma sağlayacağız"

Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell, FIA yönetimi ile pilotlar ve takımlar arasında 2026 kuralları için bir noktada anlaşma sağlanacağını ifade etti.

20 Nisan 2026 16:21
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Mevcut kurallara göre pilotlar, super clipping kapsamında araç maksimum hızdayken içten yanmalı motordan enerji çekerek bataryaya aktarabiliyor ve bu süreçte 250 kW'a kadar enerji geri kazanımı yapılabiliyor. Bu değer, bataryanın maksimum güç çıkışından 100 kW daha düşük kalıyor.

Takım temsilcileri, FIA, FOM ve motor üreticileri, 2026 kuralları üzerine nisan ayındaki üçüncü toplantı için bugün bir araya gelecekler.

2026 kurallarındaki özellikle güç ünitesi ve batarya kullanımı hakkındaki önceki toplantıların olumlu geçtiği ifade edilirken, FIA ile pilotlar arasında yapılan son görüşmelerde de tarafların fikir alışverişinde bulunduğu ve nihai oylama öncesinde görüşlerin toplandığı belirtiliyor.

PlanetF1.com'a göre, çözüm olarak tur başına geri kazanılabilen toplam enerji miktarının azaltılması gündemde. Bu sayede enerji üretmek için yapılan 'lift and coast' (gaz kesip süzülme) sürüş stilinin azaltılması hedefleniyor.

Alternatif bir öneri ise super clipping limitinin 350 kW'a çıkarılması. Bu sayede pilotlar tam gaz giderken bataryalarını daha hızlı şarj edebilecek ve düzlüklerin sonunda yaşanan hız kaybı azaltılabilecek.

"BİR NOKTADA UZLAŞACAĞIZ"


Oylamadan büyük çaplı kural değişiklikleri beklenmese de George Russell, pilotlar ile FIA arasındaki yapıcı diyaloğa dikkat çekti: "Bir noktada uzlaşma sağlanacak çünkü şu an araçlar en hızlı tur zamanını elde edecek şekilde ayarlanmış durumda. Bu da 'lift and coast' sürüş stiline ve sürekli enerji yönetimine yol açıyor. Ancak burada çözülebilecek birçok kolay konu var. Örneğin eksi 350 kW super clipping seviyesi çok açık bir çözüm. Tek başına bile bu, lift and coast ihtiyacını ciddi şekilde azaltacaktır. Kurallarda motor gücünü belirli bir hızda düşürmeye izin veren maddeler de var. Kısa düzlüklerde 350 kW'tan super clipping moduna geçmek için yeterli zaman olmuyor çünkü düzlük çok kısa. Bu tarz küçük değişiklikler, sürüş deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir."


FIA ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar yoğun ve yakın olduğunu belirten Mercedes'in Britanyalı pilotu Russell, "Bu ara dönem, herkesin bu konuları değerlendirmesi için iyi bir fırsat oldu. FIA, birçok pilotla sürekli iletişim halinde. Teknik açıdan bakıldığında, son yıllarda FIA ile sahip olduğumuz en yakın ilişki bu olabilir. Bu da oldukça olumlu bir gelişme." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
