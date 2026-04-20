George Russell: 'Eninde sonunda anlaşma sağlayacağız'

Mevcut kurallara göre pilotlar, super clipping kapsamında araç maksimum hızdayken içten yanmalı motordan enerji çekerek bataryaya aktarabiliyor ve bu süreçte 250 kW'a kadar enerji geri kazanımı yapılabiliyor. Bu değer, bataryanın maksimum güç çıkışından 100 kW daha düşük kalıyor.



Takım temsilcileri, FIA, FOM ve motor üreticileri, 2026 kuralları üzerine nisan ayındaki üçüncü toplantı için bugün bir araya gelecekler.



2026 kurallarındaki özellikle güç ünitesi ve batarya kullanımı hakkındaki önceki toplantıların olumlu geçtiği ifade edilirken, FIA ile pilotlar arasında yapılan son görüşmelerde de tarafların fikir alışverişinde bulunduğu ve nihai oylama öncesinde görüşlerin toplandığı belirtiliyor.



PlanetF1.com'a göre, çözüm olarak tur başına geri kazanılabilen toplam enerji miktarının azaltılması gündemde. Bu sayede enerji üretmek için yapılan 'lift and coast' (gaz kesip süzülme) sürüş stilinin azaltılması hedefleniyor.



Alternatif bir öneri ise super clipping limitinin 350 kW'a çıkarılması. Bu sayede pilotlar tam gaz giderken bataryalarını daha hızlı şarj edebilecek ve düzlüklerin sonunda yaşanan hız kaybı azaltılabilecek.



"BİR NOKTADA UZLAŞACAĞIZ"





Oylamadan büyük çaplı kural değişiklikleri beklenmese de George Russell, pilotlar ile FIA arasındaki yapıcı diyaloğa dikkat çekti: "Bir noktada uzlaşma sağlanacak çünkü şu an araçlar en hızlı tur zamanını elde edecek şekilde ayarlanmış durumda. Bu da 'lift and coast' sürüş stiline ve sürekli enerji yönetimine yol açıyor. Ancak burada çözülebilecek birçok kolay konu var. Örneğin eksi 350 kW super clipping seviyesi çok açık bir çözüm. Tek başına bile bu, lift and coast ihtiyacını ciddi şekilde azaltacaktır. Kurallarda motor gücünü belirli bir hızda düşürmeye izin veren maddeler de var. Kısa düzlüklerde 350 kW'tan super clipping moduna geçmek için yeterli zaman olmuyor çünkü düzlük çok kısa. Bu tarz küçük değişiklikler, sürüş deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir."





FIA ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar yoğun ve yakın olduğunu belirten Mercedes'in Britanyalı pilotu Russell, "Bu ara dönem, herkesin bu konuları değerlendirmesi için iyi bir fırsat oldu. FIA, birçok pilotla sürekli iletişim halinde. Teknik açıdan bakıldığında, son yıllarda FIA ile sahip olduğumuz en yakın ilişki bu olabilir. Bu da oldukça olumlu bir gelişme." şeklinde konuştu.



