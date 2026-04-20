20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

calendar 20 Nisan 2026 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 16:09
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 3 eksik
Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. 

Sarı-Lacivertli takımda Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yer almadı. 

Edson Alvarez ve Marco Asensio'nun sakatlığı bulunuyor. 

A Spor'un haberine göre; Dorgeles Nene, hafif ağrıları nedeniyle Münih'te kısa bir tedavi süreci geçiriyor. Bu nedenle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Nene'nin ciddi bir sakatlığı yok. 

İşte kamp kadrosu: 




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
