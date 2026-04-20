Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 3 eksik

Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-Lacivertli takımda Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yer almadı.
Edson Alvarez ve Marco Asensio'nun sakatlığı bulunuyor.
A Spor'un haberine göre; Dorgeles Nene, hafif ağrıları nedeniyle Münih'te kısa bir tedavi süreci geçiriyor. Bu nedenle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Nene'nin ciddi bir sakatlığı yok.
İşte kamp kadrosu:
