Spartak Moskova'da Gedson için açıklama

Spartak Moskova, Akhmat Grozny'i 3-1 yenerken Gedson Fernandes de gol attı; teknik direktör Juan Carlos Carcedo maç sonrası Gedson'un golünü değerlendirdi.

20 Nisan 2026 13:18
Fotoğraf: Imago
Rusya Ligi'nde sezonun son bölümüne girilirken 25. hafta mücadelesinde Spartak Moskova ile Akhmat Grozny karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan maçı 3-1 kazanan Spartak Moskova 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spartak Moskova 21. dakikada Esequiel Barco'yla öne geçti ve Marquinhos 28'de farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 40 dakikasında Gedson Fernandes şık bir golle takımı adına üçüncü kez ağları havalandırırken konuk takımda Maksim Samorodov 41'de skoru belirledi.

Gedson Fernandes'in ceza sahasına girmeden kaydettiği gol gündem olurken deneyimli futbolcu bu sezon ağları altıncı kez havalandırdı.

İkinci yarıda skoru koruyup sahadan galibiyetle ayrılan Spartak Moskova puanını 45 yaparken Akhmat Grozny 31 puanda kaldı.

"GEDSON'UN YETENEKLERİ YARDIMCI OLDU"

Rus basının aktardığı habere göre Spartak Moskova Teknik Direktörü Juan Carlos Carcedo, maçın ardından Gedson Fernandes'in golüyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "En önemlisi gol atmış olmamız. Rakibin o bölgede zorluk yaşayabileceğini biliyorduk ve bundan faydalandık. Gedson'un yetenekleri de bunu değerlendirmemize yardımcı oldu."

6 GOL 3 ASİST

Bu sezon Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernades, Rusya ekibinde attığı 6 gole ek olarak 3 de asist kaydetti. 26 yaşındaki orta saha bu sezon Spartak Moskova'da 29 maçta süre aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
